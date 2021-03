Steven Spielberg e gli ideatori di Stranger Things adattano Il talismano di Stephen King per Netflix

News Serie TV

Dopo oltre 35 anni di tentativi, Steven Spielberg riesce a portare sullo schermo la storia scritta da King e Peter Straub.

Nuovo, prominente progetto per Netflix. Secondo The Hollywood Reporter, il servizio di video in streaming sta collaborando con il regista premio Oscar Steven Spielberg (E.T. l'extra-terrestre, Indiana Jones, A.I.: Intelligenza artificiale) e gli ideatori della sua serie di enorme successo Stranger Things, i fratelli Matt e Ross Duffer, allo sviluppo di un adattamento del romanzo dark fantasy Il talismano, scritto dal maestro del brivido Stephen King con Peter Straub.

Scritta dallo sceneggiatore e produttore esecutivo di Stranger Things Curtis Gwinn, che ne sarà anche lo showrunner, The Talisman racconta la storia di Jack Sawyer, un bambino di 12 anni che intraprende un viaggio epico nel tentativo di salvare la madre morente. Jack è in cerca del Talismano, una potente reliquia che può non solo guarire sua madre ma, come scopre, salvare il mondo. Il suo viaggio incrocia due realtà: l'America che conosciamo e il suo pericoloso gemello parallelo, i Territori, uno strano mondo fantastico abitato da lupi mannari.

Speilberg e i Duffer ne saranno i produttori esecutivi con King, Darryl Frank e Justin Falvey. Pubblicato nel 1984, il romanzo è uno dei pochi di King a non aver mai avuto un adattamento per lo schermo nonostante Speilberg, innamoratissimo dell'idea, ne abbia acquistato i diritti ben due anni prima della pubblicazione, prodigandosi più volte negli ultimi 35 e passa anni per trarne un film. Ora la sua Amblin Television produrrà la serie con i Paramount Television Studios.

Foto Fratelli Duffer: James Minchin (Netflix)