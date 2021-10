Steve Carell in tv con una comedy dell'ideatore di The Americans

News Serie TV

In The Patient, la star di The Office e Space Force interpreterà uno psicoterapeuta alle prese con un serial killer.

Steve Carell torna alla commedia. Attualmente nel cast di The Morning Show, il veterano di The Office sarà il protagonista di The Patient, nuova comedy di FX scritta dall'ideatore di The Americans Joe Weisberg insieme con il collega Joel Fields, con il quale nel 2018 ha vinto l'Emmy per la migliore sceneggiatura di una serie drammatica proprio per lo spy drama in onda sulla rete via cavo.

La trama di The Patient

Una miniserie di 10 episodi lunghi mezz'ora, The Patient ruota attorno a uno psicoterapeuta che si ritrova prigioniero di uno serial killer con una richiesta insolita: frenare le sue pulsioni omicide. Ma sbrogliare la mente di quest'uomo mentre affronta anche le onde d'urto dei suoi problemi repressi dà forma a un viaggio forse infido quanto la sua prigionia. Carell interpreterà lo psicoterapeuta, Alexander Strauss, rimasto da poco vedovo. Un uomo cerebrale e sensibile, Strauss non ha ancora sondato le profondità del suo dolore e della sua perdita.

Carell darà il suo contributo al progetto anche come produttore esecutivo. Il presidente dell'intrattenimento di FX Eric Schrier ha dichiarato in un comunicato: "Siamo entusiasti che Joe e Joel siano tornati con la loro prossima serie per FX dopo la grande esperienza di lavorare con loro nelle sei straordinarie stagioni di The Americans. Il loro istinto creativo e la padronanza della trama e dei personaggi sono di nuovo in mostra con The Patient, nella quale vedremo l'enorme talento di Steve Carell come attore, produttore e partner creativo".