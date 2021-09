Stephen Amell si è fatto un tatuaggio per ricordare Arrow

News Serie TV

"Di recente ho pensato molto ad Arrow" ha scritto l'attore su Instagram, condividendo una foto con i fan.

Stephen Amell porterà il ricordo dell'esperienza di Arrow sempre nel cuore, e ora anche sul braccio. Nella memorabile serie supereroistica di The CW per otto stagioni, l'attore da poco quarantenne ha annunciato con una foto condivisa su Instagram di essersi tatuato il contorno di una punta di freccia al lato del gomito destro. "Di recente ho pensato molto ad Arrow e all'impatto che ha avuto sulla mia vita", ha scritto nella didascalia. "Per andare avanti, ho voluto tenere un dolce promemoria".

Ora nel cast del nuovo drama di Starz Heels, nel quale veste i panni di un wrestler (in Italia la serie è in streaming online domenica su Starzplay), Amell è stato nei panni di Oliver Queen e Green Arrow il protagonista della serie che ha dato il via all'Arrowverse e riportato in auge le storie di supereroi in tv. La serie si è conclusa nella primavera del 2020, con un ciclo di 10 episodi durante la cui produzione, come raccontato in una precedente occasione, Amell è stato "molto emotivo e malinconico, ma è arrivato il momento. Ho 38 anni e ho ottenuto questo ruolo quando ne avevo 30. Non avevo mai avuto un lavoro per più di un anno. Il fatto che l'abbia interpretato per buona parte di un decennio, e che non lo farò più, è un po' spaventoso".

Mike O'Malley, uno dei produttori esecutivi di Heels, ha commentato il messaggio di Amell su Instagram con queste simpatiche parole: "Se Dio vuole, tempo due anni e ti farai il tatuaggio di un heel", che è il termine inglese per mascalzone.