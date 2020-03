Stephen Amell fa sapere che non tornerà nell'Arrowverse

News Serie TV

L'attore risponde ai fan in una diretta su Instagram per distrarsi dall'emergenza Coronavirus.

Con Arrow conclusa ma una manciata di serie supereroistiche ancora in onda su The CW, molti si sono chiesti se prima o poi, in qualche modo, Stephen Amell si troverà a indossare nuovamente il costume di Green Arrow nell'Arrowverse. La risposta alla domanda, sfortunatamente, è no, come confermato dallo stesso attore durante una diretta su Instagram pensata per distrarre i fan dalla questione Coronavirus.

Stephen Amell non tornerà nell'Arrowverse

Quando gli è stato chiesto se apparirà mai in una delle altre serie DC ancora in onda su The CW, come già fatto in passato, Amell ha risposto con un sorriso: "No, ho finito. È stato bello. Sono stati otto anni belli, ma era tempo di andare". Ha raccontato poi di aver provato una sensazione strana quando, sintonizzandosi sulla rete alla stessa ora in cui andava in onda Arrow, vi ha trovato un'altra serie, Roswell, New Mexico, della quale è appena partita la seconda stagione. "È stato molto strano guardare di nuovo The CW. È stato strano rivedere i promo per Supergirl, The Flash e Batwoman. Sembra un'altra vita. Non penso che lo farò di nuovo".

La vita dopo Arrow

L'addio ad Arrow non sarà per Amell anche un addio al piccolo schermo. L'attore ha firmato con Starz per il ruolo di protagonista in Heels, drama di 8 episodi ambientato nel mondo del wrestling, di cui è stata posticipata la produzione a causa dell'emergenza. La storia ruota attorno a una famiglia della Georgia proprietaria di un'impresa che organizza spettacoli di wrestling professionale e a due fratelli, entrambi wrestler (lui e la star di Vikings Alexander Ludwig), in lotta per l'eredità del loro defunto padre. "Mi stavo preparando per girare la mia nuova serie ma è stato tutto sospeso a tempo indeterminato", ha detto. "È frustrante perché ero elettrizzato. Abbiamo un cast straordinario. Ma, per ora, l'allenamento si è fermato".

Stephen sarà anche il protagonista di Code 8 su Amazon Prime Video, con il cugino Robbie Amell. Spin-off dell'omonimo thriller di fantascienza ambientato in un mondo in cui il 4% della popolazione possiede poteri soprannaturali, una realtà non benvoluta dagli altri e quindi respinta ai margini della società, la serie segue un ex detenuto (Robbie) e uno spacciatore di droga telecinetico (Stephen) lavorare insieme per far cadere un pericoloso giro di affari loschi sostenuto da poliziotti corrotti e membri dell'élite.