Station Eleven: L'agghiacciante trailer ufficiale della nuova serie che immagina le conseguenze di una pandemia

Il drama, scritto dall'ideatore di Maniac Patrick Somerville, debutterà in streaming negli Stati Uniti, su HBO Max, il 16 dicembre.

Alcuni sopravvissuti tentano di ricostruire la società all'indomani di una pandemia. Non è un titolo di giornale, anche se potrebbe sembrarlo, ma la trama di Station Eleven, una nuova miniserie scritta dall'ideatore di Maniac Patrick Sommerville, anche dietro il successo di quel capolavoro che è The Leftovers. Tratta dall'omonimo romanzo di Emily St. John Mandel, la serie debutterà negli Stati Uniti il 16 dicembre (mentre in Italia potrebbe arrivare successivamente su Sky e in streaming su NOW). Il servizio ha diffuso il trailer ufficiale che vedete qui sotto.

La trama e il cast di Station Eleven

Station Eleven è una miniserie post-apocalittica che, in 10 episodi, si sviluppa attraverso diverse linee temporali seguendo i sopravvissuti di una devastante epidemia. Mentre riprendono in mano le redini della società e lavorano insieme per ricostruirla, i protagonisti cercano di tenere il meglio di ciò che è andato perduto. Nel progetto - ordinato per HBO Max a giugno 2019 quindi in tempi non sospetti, quando il virus e la malattia Covid-19 erano ancora una cosa lontana - Somerville è affiancato dal regista e produttore esecutivo Hiro Murai (Atlanta).

Il corposo cast include Mackenzie Davis (Halt and Catch Fire) nel ruolo di Kirsten, una sopravvissuta che si esibisce con una compagnia teatrale; Himesh Patel (I Luminari) in quello di Jeevan, un'anima perduta e disoccupata che nel nuovo mondo deve diventare un leader; Daniel Zovatto (Penny Dreadful: City of Angels) che sarà un personaggio chiamato Il Profeta, l'enigmatico leader di un misterioso culto di giovani; David Wilmot (L'alienista) che interpreterà Clark, un consulente aziendale che, dopo aver rinunciato alle proprie ambizioni artistiche, scopre un eroe dentro di sé; Matilda Lawler (Evil) nei panni di una giovane orfana la cui idea di famiglia viene radicalmente rimodellata dagli adulti improbabili che finiscono col prendersi cura di lei; Lori Petty (Orange Is the New Black) che sarà un personaggio chiamato The Conductor, il leader di un gruppo di artisti itineranti che mettono in scena Shakespeare; e ancora Philippine Velge, Nabhaan Rizwan (Industry), e - con ruoli ricorrenti - Gael Garcìa Bernal (Mozart in the Jungle) e Danielle Deadwyler (The Haves and the Have Nots).