Stargirl: La serie DC si mostra in un nuovo, spettacolare trailer

Nel cast della nuova serie tv Brec Bassinger, Luke Wilson e Joel McHale.

Il servizio di video in streaming DC Universe e la rete The CW hanno rilasciato un nuovo trailer di Stargirl, attesissima serie supereroistica incentrata sull'omonimo personaggio della DC Comics creato in tempi relativamente recenti dalla superstar dei fumetti Geoff Johns, anche l'ideatore, sceneggiatore e produttore esecutivo (con l'immancabile Greg Berlanti) dell'adattamento.

La trama di Stargirl

Attesa in tv dal 18 e 19 maggio (DC Universe e The CW la proporranno a un giorno di distanza l'uno dall'altra), Stargirl segue Brec Bassinger nei panni di Courtney Whitmore, un'adolescente solitaria e un po' ribelle costretta a iniziare una nuova vita a Blue Valley, un paesino del Nebraska, quando la sua famiglia lascia la caotica Los Angeles. Le cose però si fanno subito interessanti quando, curiosando tra le cose del patrigno (Luke Wilson, Roadies), Courtney si imbatte e prende in prestito il potente equipaggiamento cosmico di S.T.R.I.P.E., la spalla del supereroe Starman (Joel McHale, Community), membro dell'originale Justice Society of America, diventando un'ispirazione per una nuova generazione di supereroi chiamata ogni settimana a salvare il mondo da una terribile minaccia.

Il resto del cast

Come si può vedere nella clip, la protagonista unisce le forze con Doctor Mid-Nite (Anjelika Washington), Wildcat (Yvette Monreal, Faking It) e Hourman (Cameron Gellman), con i quali va a formare la nuova Justice Society of America. Sua principale antagonista, la Injustice Society include invece Brainwave (Christopher James Baker, True Detective), Tigress (Joy Osmanski), Sportsmaster (Neil Hopkins), Dragon King (Nelson Lee) e Icicle (Neil Jackson, Absentia). Nel cast anche Amy Smart (Felicity) con il ruolo della madre di Courtney, Barbara.