Star Wars: Indira Varma nella serie tv Obi-Wan Kenobi

News Serie TV

La star de Il Trono di Spade raggiunge Ewan McGregor e Hayden Christensen.

Aggiunta prominente al cast di Obi-Wan Kenobi, la serie evento di Disney+ che prossimamente darà nuova linfa a uno dei personaggi più famosi e amati dell'universo di Star Wars. Secondo Deadline, la star de Il Trono di Spade e For Life Indira Varma affiancherà il protagonista Ewan McGregor e Hayden Christensen, quest'ultimo nuovamente nei panni di Anakin Skywalker, l'iconico personaggio anche conosciuto come Darth Vader.

Nessun dettaglio del ruolo affidato all'attrice è disponibile al momento. Mentre da Disney+ continua a trapelare pochissimo sull'intero progetto, si dice che la storia sarà ambientata 10 anni dopo i drammatici eventi di Star Wars Episodio III: La vendetta dei Sith, nel quale Obi-Wan ha dovuto confrontarsi con la sua più grande sconfitta, il decadimento e la corruzione del suo migliore amico e apprendista Jedi, Anakin Skywalker, diventato il malvagio Sith Darth Vader.

Obi-Wan Kenobi è una delle 10 serie tv legate al franchise di Star Wars in lavorazione a Disney+. Si aggiunge a The Mandalorian (disponibile già con due stagioni), The Book of Boba Fett (attesa entro la fine dell'anno), Andor (prequel del film Rogue One: A Star Wars Story), il mystery thriller The Acolyte, Ahsoka (spin-off di The Mandalorian su Ahsoka Tano), Lando (sull'astuto ex contrabbandiere Lando Calrissian), Rangers of the New Republic (un altro spin-off di The Mandalorian), la serie animata A Droid Story con R2-D2 e C-3PO, Visions (una serie di cortometraggi animati per celebrare il franchise) e la serie animata The Bad Batch (in streaming dal 4 maggio).