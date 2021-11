Star Wars: Ahsoka, Natasha Liu Bordizzo sarà Sabine Wren nello spin-off di The Mandalorian

News Serie TV

L'attrice di The Society affiancherà Rosario Dawson interpretando la guerriera già vista nella serie animata Star Wars: Rebels.

Ahsoka Tano ha trovato la sua Sabine Wren. Secondo Deadline, l'attrice Natasha Liu Bordizzo (The Society) avrebbe firmato per interpretare la guerriera Sabine Wren nella serie Star Wars: Ahsoka, lo spin-off di The Mandalorian interamente dedicato al personaggio della ex Jedi Ahsoka Tano che ha il volto di Rosario Dawson. Per il momento né Disney+ né Lucasfilm hanno confermato la notizia, ma neppure l'hanno smentita.

La trama di Star Wars: Ahsoka

La serie dedicata ad Ahsoka Tano, annunciata subito dopo la conclusione della seconda stagione di The Mandalorian (dove abbiamo visto per la prima volta il personaggio di Ahsoka in versione live-action e conosciuto meglio la sua storia) sarà ambientata cinque anni dopo i fatti de Il ritorno dello Jedi; secondo fonti di stampa vedrà Hayden Christensen riprendere il suo ruolo di Darth Vader, presumibilmente nei flashback nei panni di Maestro Jedi che lavora con il suo Padawan, Ahsoka. La serie è prodotta da Jon Favreau e Dave Filoni, quest'ultimo lo sceneggiatore e regista dell'episodio che ha presentato al pubblico la versione live-action dell'ex Jedi, nonché uno dei massimi esperti di Star Wars. Filoni ha scritto anche la sceneggiatura e, sempre secondo Deadline, la produzione dovrebbe iniziare a marzo 2022.

Chi è la guerriera Sabine Wren

Il personaggio di Sabine Wren è apparso per la prima volta, doppiato da Tiya Sircar, nella serie animata Star Wars: Rebels. È un'abile combattente particolarmente esperta nel maneggiare armi ed esplosivi, ha lasciato l'Accademia Imperiale quando si è resa conto che stava aiutando suo malgrado l'Impero a opprimere il suo popolo, quindi ha lavorato come cacciatrice di taglie al fianco di Ketsu Onyo. È anche un membro dei ribelli noti come Ghost Crew e il suo lavoro ha ispirato il simbolo dell'Alleanza Ribelle.

In attesa di rivedere Ahsoka Tano sul piccolo schermo, i fan di Star Wars hanno un appuntamento molto più ravvicinato: il 29 dicembre su Disney+ arriverà l'altro spin-off di The Mandalorian The Book of Boba Fett dedicato al leggendario cacciatore di taglie Boba Fett che, nel finale della seconda stagione di The Mandalorian, si è appropriato del trono di Tatooine (ricordiamo che ne è stato ordinato anche un terzo intitolato Rangers of the New Republic).