Star Wars Ahsoka, Dave Filoni parla della sceneggiatura che sta scrivendo

Uno dei "genitori adottivi" di Star Wars più amati, Dave Filoni, ha parlato con Empire del suo lavoro sul copione della serie Ahsoka con Rosario Dawson, dove riprende il personaggio che tenne a battesimo in forma di cartoon.

A parte The Book of Boba Fett, serie con Temuera Morrison in partenza in streaming su Disney+ dal 29 dicembre, il futuro degli appassionati di Star Wars è roseo, con Obi-Wan Kenobi alias Ewan McGregor in arrivo nel 2022, e con Ahsoka in preparazione. Di quest'ultima serie si sta naturalmente occupando Dave Filoni, che dopo essere stato per anni un genitore adottivo di Star Wars con le serie animate, ha accompagnato questo mondo anche dal vero con alcuni episodi di The Mandalorian... e in particolare col quinto episodio della seconda stagione (Capitolo 13), dove il suo personaggio ha assunto le sembianze di un'attrice. Leggi anche Hayden Christensen sarà di nuovo Anakin Skywalker in Ahsoka di Disney+

Dave Filoni parla di Star Wars Ahsoka e della sceneggiatura

Rispondendo a Empire, Dave Filoni ha rivelato lo stato di Star Wars Ahsoka, la serie in live action dedicata al personaggio della jedi nata nel 2008 nella serie animata Star Wars The Clone Wars (a partire dal lungometraggio-pilota). I fan hanno subito accettato la versione di Ahsoka Tano in carne e ossa, ben interpretata da Rosario Dawson in The Mandalorian: un'esperienza particolare di trasloco da un'arte a un'altra, che non ha lasciato indifferente nemmeno Filoni. L'autore ha commentato così il processo di sceneggiatura attualmente in corso. Nessuno spoiler, solo la comunicazione di un sano entusiasmo, che siamo sicuri sarà condiviso dagli appassionati.

È eccitante, ve lo dico. È una cosa che immagini di fare per anni, poi ti siedi per cominciare e capisci che è arrivato il momento. Ho pensato a quest'avventura di Ahsoka per tanto tempo, è interessante vedere come si sia evoluta l'idea. Anni fa, non avrei mai immaginato che potesse germogliare da un albero con altri rami, come Din Djarin o un bambino che assomigliava a Yoda. Per me è stata una grande lezione: persone creative come Jon Favreau [showrunner di The Mandalorian, ndr] ti possono aiutare a dare profondità e compiutezza a ciò che stai facendo.