Star Trek si anima: Ecco il primo trailer della serie Lower Decks

La comedy animata in streaming su CBS All Access dal 6 agosto.

È una comedy e una serie animata, frontiere nuove per il popolare franchise di fantascienza. Star Trek: Lower Decks, prossima aggiunta all'offerta del servizio di video in streaming CBS All Access, lo stesso che quel franchise lo ha rilanciato egregiamente prima con Star Trek: Discovery e poi con Star Trek: Picard, si mostra nel trailer ufficiale in attesa del lancio (e mai termine fu più appropriato) il 6 agosto.

I dettagli di Star Trek: Lower Decks

Già rinnovata per una seconda stagione, Lower Decks segue l'equipaggio di supporto a bordo di una delle astronavi meno importanti della Flotta Stellare, la U.S.S. Cerritos. Un disordinato quartetto di giovani guardiani entusiasti di affrontare la loro prima missione, sebbene relegati a doveri umili come rimuovere rifiuti dalla sala ologrammi, "Roba da carcere Klingon" si lamenta uno di loro nella clip.

Nella versione originale, la star di The Boys Jack Quaid doppia Brad, che già s'immagina sulla poltrona di capitano e non sa che il modo in cui porta i capelli non gli servirà a molto per riuscirci. Hanno le idee più chiare i loro superiori, che si riferiscono a loro come quelli dei "ponti inferiori", che è dove sono tenuti a stare, lontani dall'azione. Tuttavia, alla fine, qualche avventura interstellare Brad, Beckett (Tawny Newsome, Space Force), Tendi (Noël Wells) e Rutherford (Eugene Cordero, The Good Place) riescono a viverla ugualmente, chiaramente in modo confusionario, avventato e imbarazzante.