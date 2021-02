Star Trek: Prodigy si svela nella prima foto ufficiale

News Serie TV

La nuova serie animata ambientata nell'universo del popolare franchise di fantascienza debutterà il 4 marzo su Paramount+.

Il franchise di Star Trek si allarga sempre di più e si rivolge anche ai più piccoli. Paramount+ ha svelato la prima foto di Star Trek: Prodigy, la serie animata di 10 episodi che debutterà sulla piattaforma di video in streaming di Viacom CBS il prossimo 4 marzo.

La trama di Star Trek: Prodigy

Sviluppata da Kevin e Dan Hageman (Trollhunters), Star Trek: Prodigy è incentrata su un gruppo di adolescenti che scoprono una nave abbandonata della Flotta Stellare e se ne servono per vivere avventure, dare un senso alle proprie vite e cercare la salvezza. Nella serie tornerà anche la veterana di Star Trek Kate Mulgrew che sarà di nuovo il capitano Kathryn Janeway, l'iconico personaggio da lei interpretato negli anni '90 in Star Trek: Voyager.

Star Trek, un universo ancora in espansione

Con Star Trek: Prodigy, saranno ben cinque le serie dell'universo di Star Trek a trovare casa - almeno negli Stati Uniti - a Paramount+, precedentemente conosciuto come CBS All Access. Le altre sono Star Trek: Discovery, Star Trek: Picard , la comedy animata Star Trek: Lower Decks e la nuova Star Trek: Strange New Worlds. "Progettiamo i nostri show in modo che ogni serie abbia la sua identità e dia allo spettatore qualcosa di diverso", ha spiegato a Entertainment Weekly Alex Kurtzman, il deus ex machina e produttore esecutivo di tutte le nuove serie del franchise. "Penso che la bellezza dell'universo di Star Trek sia che c'è così tanta storia da raccontare. Ci sono così tanti personaggi fantastici. C'è così tanto da fare per costruire un mondo. La chiave è assicurarsi che non ci sia ridondanza. Esploreremo nuovi aspetti che non sono stati ancora esplorati e penseremo a nuovi show rivolti a target demografici sempre diversi", ha aggiunto.