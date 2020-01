Star Trek: Picard, Tutti i personaggi della saga che tornano nella serie (SPOILER)

News Serie TV

Il drama sci-fi è su Amazon Prime Video con un nuovo episodio in streaming ogni venerdì.

L'amato Jean-Luc Picard interpretato da Patrick Stewart è finalmente tornato nella nuova serie Amazon Original Star Trek: Picard incentrata proprio sull'iconico personaggio dell'ex capitano della nave stellare USS Enterprise visto in Star Trek: The Next Generation e in Star Trek - La nemesi. Sebbene nella nuova serie lo ritroviamo molto più umano, Picard conserva il fascino del comandante su cui ricadono numerose responsabilità. Per la gioia dei fan del franchise, il famoso ammiraglio non è l'unico personaggio del mondo di Star Trek che vedremo in Star Trek: Picard. Alcuni volti noti sono apparsi già nel primo episodio della serie, disponibile su Amazon Prime Video dallo scorso 24 gennaio, mentre altri si ricongiungeranno al capitano Picard nel corso della stagione. Ma quali sono i personaggi già conosciuti che sono tornati o torneranno da guest star? Se non avete ancora visto il primo episodio della serie vi consigliamo di non proseguire con la lettura per non avere anticipazioni.

Quali star rivedremo in Star Trek: Picard

Data - Brent Spiner

Il primo personaggio che rivediamo accanto a Jean-Luc Picard è l'amato androide Data interpretato da Brent Spiner. Come sanno i fan di Star Trek, Data in realtà è morto alla fine di Star Trek: La nemesi proprio salvando la vita a Picard. Il suo sacrificio è uno dei motivi che, probabilmente, hanno spinto Picard a ritirarsi a vita privata nella sua tenuta francese. Nel primo episodio di Star Trek: Picard viene spiegato come mai il fidato compagno di Picard sia ancora presente: questa versione di Data appare solo nei sogni dell'ex capitano, come una sorta di coscienza, quando al cospetto di Picard si presenta una donna che sembra avere qualcosa in comune con la creazione dell'androide.

William Riker e Deanna Troi - Jonathan Frakes e Marina Sirtis

Altri veterani di Star Trek: The Next Generation sono Jonathan Frakes e Marina Sirtis, interpreti rispettivamente del primo ufficiale William Riker (soprannominato "Numero Uno") e del consigliere Deanna Troi. I due personaggi, convolati a nozze nel film del 2002 Star Trek: La nemesi, torneranno da Picard per dargli preziosi consigli. Frakes, che ha anche diretto alcuni episodi della serie, all'ultima convention di Star Trek aveva scherzato: "Non recitavo da molto tempo e non interpretavo Riker da diciotto anni quindi avevo quasi dimenticato come si facesse".

Sette di Nove - Jeri Ryan

Rivedremo anche Jeri Ryan nei panni dell'ex Borg Sette di Nove, uno dei personaggi più amati in Star Trek: Voyager. Nella serie andata in onda dal 1995 al 2001 era una Borg diventato progressivamente sempre più umano. Nella nuova serie la ritroviamo senza la sua riconoscibilissima tuta blu e molto più umana, dopo aver trascorso molto tempo sulla Terra. "Sette di Nove in questi 20 anni ha visto molte cose negative e il suo carattere si è fortificato, come indurito", ha detto Jeri Ryan rivelando anche che il rapporto tra Sette di Nove e Jean-Luc Picard non sarà idilliaco, perlomeno all'inizio.

Hugh - Jonathan Del Arco

Un altro volto noto che appare in Star Trek: Picard è l'ex Borg Hugh (in passato Tre di Cinque), interpretato da Jonathan Del Arco e apparso per la prima volta nell'episodio 23 della quinta stagione di Star Trek: The Next Generation. Il suo personaggio veniva salvato dall'equipaggio dell'Enterprise. In seguito, aveva imparato a diventare uomo e aveva assunto il nome di Hugh. Sempre più umano e con gli evidenti segni del suo ex impianto da Borg, torna nella nuova serie per combattere al fianco di Picard.

Chi altro potrebbe tornare in Star Trek: Picard?

Non si sa se nei dieci episodi della prima stagione di Star Trek: Picard possano riapparire a sorpresa altri personaggi dell'universo di Star Trek come i personaggi di The Next Generation Wesley Crusher (Will Wheaton), Worf (Michael Dorn) e Geordie La Forge (LeVar Burton). In realtà Heather Kadin, uno dei produttori esecutivi della serie, ha anticipato a TVLine che, almeno per il momento, non li vedremo. "Altrimenti avremmo fatto The Next next Generation", ha scherzato Kadin. Anche Akiva Goldsman, altro produttore esecutivo, ha sottolineato l'importanza di una continuità con le altre serie del franchise dando però la possibilità di seguire Star Trek: Picard anche a chi non ha confidenza con le serie precedenti. Dal canto suo Patrick Stewart ha manifestato il desiderio di riportare in Picard tutti i personaggi principali di The Next Generation. La prima a rendersi disponibile per la stagione 2 è stata Whoopi Goldberg, interprete della barista Guinan, a cui lo stesso Stewart ha recentemente chiesto di tornare.

Vedremo come il nuovo Jean Luc-Picard si interfaccerà con tutti i personaggi già noti andando avanti con la visione di Star Trek: Picard su Amazon Prime Video dove sarà possibile guardare in streaming un nuovo episodio ogni venerdì in versione originale, doppiata e sottotitolata.