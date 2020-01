Star Trek: Picard, Patrick Stewart invita Whoopi Goldberg a unirsi al cast

News Serie TV

L'attrice riprenderà il ruolo di Guinan nella seconda stagione della serie.

Star Trek: Picard riunirà Patrick Stewart con Whoopi Goldberg, sua ex co-star in Star Trek: The Next Generation. È stato lo stesso interprete di Jean-Luc Picard ad invitare l'attrice per la seconda stagione durante il talk show The View dove era ospite per promuovere la nuova serie del franchise, disponibile da oggi su Amazon Prime Video.

"Giungo con un invito formale. Ed è per te, Whoopi. Alex Kurtzman, che è il capo produttore esecutivo di Picard, e i suoi colleghi – tra cui anche io – vogliono invitarti a partecipare alla seconda stagione", ha detto Stewart soprendendo Goldberg e gli altri ospiti della trasmissione. L'attrice, già interprete della barista Guinan per 29 episodi di Star Trek: The Next Generation, non ci ha pensato due volte e ha risposto entusiasta: "Sì, assolutamente sì" tra gli applausi del pubblico in studio. "Star Trek è stata una delle esperienze più importanti per me, dall'inizio alla fine", ha commentato poi l'attrice; parole a cui Stewart ha replicato: "È stato meraviglioso lavorare con te. E non vediamo l'ora di averti con noi ancora una volta".

Whoopi Goldberg sarà quindi la quarta star di Star Trek: The Next Generation a tornare accanto a Patrick Stewart in Star Trek: Picard dopo Brent Spiner, Jonathan Frakes e Marina Sirtis che appariranno anche nella prima stagione. La serie è in streaming da oggi, venerdì 24 gennaio su Amazon Prime Video. L'appuntamento, in contemporanea con la programmazione americana, si rinnova ogni venerdì con un episodio a settimana, disponibile in versione originale, doppiata e sottotitolata.