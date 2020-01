Star Trek: Picard, È record di streaming per il ritorno del capitano

News Serie TV

Il primo episodio della serie è stato il più visto di sempre su CBS All Access.

A giudicare dai numeri totalizzati da Star Trek: Picard al debutto, Jean-Luc Picard deve essere mancato molto ai fan di Star Trek. La serie, che segna il ritorno di Patrick Stewart nei panni dello storico (ora ex) capitano della nave stellare USS Enterprise, ha fatto registrare numeri record a CBS All Access, la piattaforma di video in streaming che la distribuisce negli Stati Uniti. In Italia, invece, tutti gli episodi di Star Trek: Picard si trovano su Amazon Prime Video ogni venerdì.

I numeri di Star Trek: Picard negli Stati Uniti

Secondo CBS All Access, Star Trek: Picard ha portato sulla piattaforma il più alto volume di traffico di sempre facendo registrare un numero record di abbonamenti. Il servizio di video on-demand americano non ha diffuso il numero esatto di abbonati che hanno visto la premiere ma ha comunicato che la serie ha fatto aumentare del 115% il numero totale di streaming e del 180% lo stesso se comparato al record precedente detenuto da Star Trek: Discovery.

Un successo di pubblico e critica

La settimana di debutto della serie, proposta per la prima volta in streaming lo scorso 23 gennaio, ha rappresentato per la piattaforma una delle due settimane migliori per numero di nuovi abbonati, seconda solo a quella in cui è stata trasmessa la finale del Super Bowl a febbraio 2019. "Abbiamo assistito a un'enorme crescita del servizio e il merito di questo nuovo record lo dobbiamo prima di tutto a Star Trek: Picard, poi ai premi Grammy e alla fantastica stagione di football", ha dichiarato il presidente di CSB Interactive Marc DeBevoise. Oltre al pubblico, anche la critica ha accolto positivamente il ritorno di Jean-Luc Picard: l'aggregatore di critiche Rotten Tomatoes ha assegnato a Star Trek: Picard il 94% di critiche positive classificandola con lo status di serie Fresh, cioè con recensioni molto favorevoli.

Il secondo episodio di Star Trek: Picard sarà disponibile anche per gli utenti italiani di Amazon Prime Video domani, 31 gennaio. Poi la serie tornerà ogni venerdì con un nuovo episodio in versione originale, doppiata e sottotitolata.