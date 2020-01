Star Trek Picard e quel colpo di scena nel primo episodio: Il commento dei produttori

News Serie TV

La serie Amazon Original è disponibile in streaming ogni venerdì con un nuovo episodio.

Star Trek: Picard, la nuova serie che riporta sullo schermo Patrick Stewart e il suo iconico personaggio di Star Trek, Jean-Luc Picard, è ora disponibile in streaming su Amazon Prime Video con il primo episodio. Chi lo ha già visto (se non lo avete fatto, sconsigliamo di proseguire la lettura per non avere anticipazioni), probabilmente si starà riprendendo dalla misteriosa scena con la quale la prima ora si è conclusa, per i fan del franchise un momento spiazzante, per non dire sconcertante.

Star Trek: Picard, cosa succede nel finale del primo episodio

La premiere, intitolata opportunamente Ricordi, ci ha portato negli ultimi minuti su un sito di bonifica Romulano nello spazio, dove abbiamo visto Soji, la sorella gemella di Dahj, interpretata anch'essa da Isa Briones, scambiare qualche parola con un affascinante Romulano di nome Narek (Harry Treadaway). L'inquadratura si è poi allargata, rivelando che i due si trovavano in un gigantesco Cubo Borg, in Star Trek: The Next Generation un'astronave dell'omonima razza di alieni-cyborg. "Cosa sta succedendo?!", vi sarete chiesti. Domanda che, in attesa del nuovo episodio venerdì prossimo, TVLine ha rivolto al co-ideatore e produttore esecutivo Akiva Goldsman.

Le dichiarazioni dei produttori esecutivi

Dopo aver assicurato che i nostri occhi non ci stavano ingannando, Goldsman ha detto: "Chiaramente, i Romulani e i Borg sono strettamente legati alla storia di Jean-Luc Picard, quindi, non a caso, esistono nella nostra serie". Ha aggiunto che il sito in cui abbiamo incontrato per la prima volta Soji e Narek "è sia una base Romulana sia un Cubo Borg", ma "in un modo che probabilmente non è quello cui starete pensando". Chiudere l'episodio con una simile rivelazione serve ovviamente a mantenere alto l'interesse del pubblico, come ha riconosciuto la collega Heather Kadin, ma non solo verso il prossimo episodio. Goldsman ha detto infatti che "per noi, i primi tre episodi sono il pilota... Entro la fine del primo, si incontrano forse i due terzi del cast. Le relazioni sono solo accennate e, nei successivi due, iniziano a prendere una forma primordiale. Quindi, i primi tre dei dieci episodi formano il primo atto".

TVLine ha chiesto al produttore anche cosa dobbiamo aspettarci da Soji, la sorella gemella di Dahj, che invece abbiamo visto morire tragicamente poche scene dopo la sua comparsa. A questa domanda, Goldsman ha risposto così: "Proprio come tra due sorelle, hanno molte somiglianze, ma hanno anche molte differenze". Come scopriremo più avanti nella stagione, "i loro percorsi sono molto diversi".