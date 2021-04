Star Trek: Picard e Lower Decks torneranno su Prime Video con la stagione 2 ed ecco i teaser trailer

News Serie TV

I nuovi episodi delle serie di fantascienza in esclusiva sulla piattaforma nei prossimi mesi.

Prime Video offre un primo assaggio delle attese nuove stagioni delle serie di fantascienza Star Trek: Picard e Star Trek: Lower Decks attraverso due teaser trailer, gli stessi diffusi in occasione del recente First Contact Day, ora opportunamente sottotitolati in italiano. Le due serie, in Italia disponibili in esclusiva sulla piattaforma streaming di Amazon, torneranno entrambe con la seconda stagione rispettivamente nel 2022 e più tardi nel corso di quest'anno.

Picard e Lower Decks: I primi episodi sono già su Prime Video

Star Trek: Picard vede nuovamente Sir Patrick Stewart nell'iconico ruolo di Jean-Luc Picard, che ha interpretato per sette stagioni nella serie di culto Star Trek: Next Generation. Questa nuova interazione segue le vicende del leggendario personaggio durante il successivo capitolo della sua vita. Come rivela sorprendentemente la clip, i nuovi episodi vedranno la ricomparsa di Q, il villain interpretato da John de Lancie in TNG. Una creatura onnipotente e mutevole che si divertiva a infastidire e mettere alla prova Picard, Q rammenta che "Gli esami non finiscono mai".

Star Trek: Lower Decks è invece una serie animata ambientata nel 2380. La storia ruota attorno all'equipaggio di supporto che presta servizio su una delle astronavi meno importanti della Flotta Stellare, la U.S.S. Cerritos. Mariner, Boimler, Rutherford e Tendi devono continuare a svolgere i loro doveri oltre che avere una vita sociale, e spesso ciò accade mentre l'astronave viene colpita da decine di anomalie galattiche. Questo però è un disordinato quartetto di giovani guardiani che in realtà è entusiasta di affrontare le sue prime missioni, persino troppo, anche se relegato a doveri tutt'altro che onorevoli.