Star Trek: Picard, cosa sta accadendo davvero tra Borg e Romulani? (SPOILER)

Parlano Jeri Ryan, che riprende il ruolo di Sette di Nove e il produttore Alex Kurtzman.

Prosegue su Amazon Prime Video la programmazione di Star Trek: Picard, nuovo appassionante giro di storie nell'universo del popolare franchise di fantascienza, e atteso ritorno di Patrick Stewart negli iconici panni di Jean-Luc Picard. Nel secondo episodio disponibile in streaming da oggi la serie approfondisce le ragioni che spingono l'ex capitano dell'Enterprise a rinunciare al suo riposo e tornare in azione oltre le nuvole.

La principali minaccia che l'ammiraglio deve affrontare in questa sua nuova avventura riguarda anche i Borg, i cyborg a lui ben noti che terrorizzano la galassia costringendo altre specie all'assimilazione con il pretesto di raggiungere la perfezione assoluta. I fan di Star Trek ne ricorderanno il motto: "Voi sarete assimilati, la resistenza è inutile". Tuttavia, rispetto al passato, questi assumono un ruolo diverso in Picard, come rivelato da Jeri Ryan a TV Guide. "È molto attuale ora, il modo in cui vediamo una visione diversa dei Borg" ha detto l'attrice, che nella serie riprende il ruolo dell'ex drone Borg Sette di Nove. "È un riflesso della società e delle persone, oggi diverse, e del sentimento di esclusione che si sta registrando in gran parte del mondo.

Il nuovo ruolo dei Borg nasce da un'improbabile alleanza con i Romulani, con i quali non hanno praticamente nulla in comune se non l'opposizione della Federazione. Una collaborazione che ha preso forma nel finale del primo episodio, quando si sono visti alcuni Romulani lavorare a bordo di un Cubo Borg, un'astronave dell'omonima razza cyborg. Tuttavia, nonostante l'obiettivo comunque, la loro non è esattamente una partnership, come ha spiegato invece il produttore esecutivo Alex Kurtzman.

"È meno simile a un'alleanza e più a quello che accade quando un gruppo soggioga l'altro", ha detto. "Di solito erano i Borg a farlo, quindi cosa succede quando le cose si ribaltano? Cosa dice questo a proposito delle persone alle quali vengono assegnate posizioni di potere?". Con il Tal Shiar, la forza speciale Romulana, a caccia di ogni tipo di intelligenza artificiale, è facile immaginare che questa relazione contorta con i Borg non farà che peggiorare.