Star Trek: Lo spin-off Strange New Worlds con Pike, Spock e Numero Uno ordinato a CBS All Access

Sarà la quinta serie Trek in streaming sulla piattaforma.

L'universo di storie e personaggi del fortunato franchise di fantascienza Star Trek si espande ulteriormente in tv. CBS All Access ha ordinato Star Trek: Strange New Worlds, spin-off di Star Trek: Discovery incentrato sul Capitano Pike, Spock e Numero Uno, i personaggi interpretati da Anson Mount, Ethan Peck e Rebecca Romijn rispettivamente.

Strange New Worlds: I primi dettagli dello spin-off

Strange New Worlds, la quinta serie Trek del servizio di video in streaming dopo la recente Star Trek: Picard, lo spin-off senza titolo sulla Philippa Georgiou di Michelle Yeoh e l'animata Star Trek: Lower Decks, queste ultime due ancora inedite, è ambientata dieci anni prima che il Capitano Kirk salisse a bordo della U.S.S. Enterprise, e segue il trio mentre esplora nuovi mondi in giro per la galassia. Il co-ideatore di Picard Akiva Goldsman ne produrrà la sceneggiatura, basandosi su una storia scritta a sei mani con i colleghi Alex Kurtzman e Jenny Lumet.

"I fan si sono innamorati dei ritratti di Anson Mount, Rebecca Romijn ed Ethan Peck di questi personaggi iconici quando sono stati introdotti per la prima volta in Star Trek: Discovery la scorsa stagione", ha dichiarato la vice presidente esecutiva di CBS All Access Julie McNamara in un comunicato. "Questo nuovo show sarà un complemento perfetto del franchise, portando una prospettiva completamente inedita e una serie di avventure a Star Trek".