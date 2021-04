Star Trek: I teaser trailer delle nuove stagioni di Discovery, Picard e Lower Decks

News Serie TV

Tra i vari annunci, anche il ritorno di John de Lancie nei panni del villain Q.

In occasione del First Contact Day, una giornata di eventi dedicata al mondo di Star Trek, il servizio di video in streaming Paramount+ ha rilasciato diversi, interessantissimi annunci su Star Trek: Discovery, Star Trek: Picard e Star Trek: Lower Decks, le sue serie tv che con successo di pubblico e critica stanno arricchendo le storie del popolare franchise di fantascienza. Per ciascuna è stato diffuso inoltre il teaser trailer della prossima stagione.

Star Trek: Discovery, nella stagione 4 una minaccia spaventosa

Attesa sulla piattaforma entro la fine dell'anno (in Italia probabilmente in contemporanea su Netflix), la stagione 4 di Star Trek: Discovery vedrà Burnham (Sonequa Martin-Green), ora il capitano della Discovery, e l'equipaggio affrontare una minaccia senza precedenti, un'anomalia gravitazionale grande cinque anni luce che seminerà il caos su tutto ciò che incontrerà. Mentre la Federazione e i mondi al di fuori di essa ne subiranno l'impatto, Burnham e i suoi dovranno affrontare l'ignoto e lavorare insieme per garantire un futuro pieno di speranza per tutti. Il trailer conferma anche il ritorno di Doug Jones nei panni di Saru, che alla fine della scorsa stagione aveva lasciato la Discovery per tornare sul suo pianeta natale, Kaminar.

Star Trek: Picard, un altro ritorno da The Next Generation

Il Jean-Luc Picard di Patrick Stewart si riunirà con una sua sgradita vecchia conoscenza nella stagione 2 di Star Trek: Picard, attesa su Paramount+ (in Italia su Prime Video) nel 2022. John de Lancie riprenderà il ruolo di Q, il villain da lui interpretato in Star Trek: The Next Generation. Una creatura onnipotente e mutevole che si divertiva a infastidire e mettere alla prova Picard, Q ricorda nel teaser trailer che "la prova non finisce mai", mentre Picard riflette sulla possibilità di riportare indietro le lancette dell'orologio per capire "cosa sarebbe potuto succedere". Ci troviamo nella tenuta di campagna del personaggio e quelli che vediamo scorre sullo schermo sono un modello della sua vecchia astronave e una copia del Paradiso perduto di John Milton.

Star Trek: Lower Decks rinnovata per una terza stagione

Paramount+ ha annunciato anche il rinnovo di Star Trek: Lower Decks per una terza stagione di 10 episodi, prima del debutto della seconda, fissato in questa stessa occasione per il 12 agosto (in Italia i nuovi episodi saranno disponibili a seguire su Prime Video). La comedy, tornata a mostrarsi con nuove sequenze animate, segue le dis-avventure dell'equipaggio di supporto che nel 2380 presta servizio su una delle astronavi meno importanti della Flotta Stellare, la Cerritos. Un disordinato quartetto di giovani guardiani entusiasta di affrontare le sue prime missioni, anche se relegato a doveri tutt’altro che onorevoli.