Star Trek: Discovery subito rinnovata per una quarta stagione

L'annuncio segue di poche ore il debutto della stagione 3, in Italia disponibile in streaming su Netflix.

È arrivato, poche ore dopo il debutto della terza stagione, l'annuncio del rinnovo a CBS All Access di Star Trek: Discovery per un ulteriore, quarto ciclo di episodi. L'inizio delle riprese è fissato per il 2 novembre, mentre la programmazione dei restanti episodi della stagione 3 proseguirà come previsto nelle prossime dodici settimane, in Italia in streaming su Netflix ogni venerdì.

Star Trek: Discovery, dal salto temporale agli spin-off

Con Sonequa Martin-Green nel ruolo del primo ufficiale Michael Burnham, Star Trek: Discovery, la prima ad aver riportato i personaggi e le storie di Star Trek in tv, ha fatto un balzo nel futuro nella terza stagione, smettendo di essere il prequel della serie classica per raccontare una storia ambientata oltre 900 anni più tardi. A quanto pare, le cose si sono messe piuttosto male nella galassia a un certo punto e ora della Federazione non rimangono che le briciole. In missione per ricostruirla, l'equipaggio della U.S.S. Discovery si imbatte in uno sconosciuto di nome Cleveland 'Book' Booker (il nuovo membro del cast David Ajala), un tipo intelligente, capace, con un carisma naturale e un atteggiamento avventato che tende ogni volta a metterlo in guai da cui tirarsi fuori.

Il successo di Star Trek: Discovery ha incoraggiato CBS Television Studios a ordinare e produrre negli anni diversi spin-off e altre serie legate al franchise. La prima è stata Star Trek: Short Treks, cui ha fatto seguito Star Trek: Picard con Patrick Stewart nuovamente nei panni dell'ex ammiraglio Jean-Luc Picard. Dallo scorso agosto sulla piattaforma streaming è disponibile anche Star Trek: Lower Decks, prima serie animata per un pubblico adulto del franchise, mentre è attesa per i prossimi mesi Star Trek: Strange New Worlds con Anson Mount (Pike), Ethan Peck (Spock) e Rebecca Romijn (Numero Uno), tutti già visti in Discovery. Nel 2021 arriverà anche Star Trek: Prodigy, un'altra serie animata, mentre non ha ancora un titolo lo spin-off incentrato sulla Philippa Georgiou di Michelle Yeoh.