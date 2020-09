Star Trek Day: CBS All Access celebra l'amato franchise con un evento speciale

News Serie TV

I protagonisti di ben nove serie si riuniranno in panel virtuali il prossimo 8 settembre.

Drizzate le antenne Trekkie: CBS All Access sta preparando una sorpresa per voi! Il prossimo 8 settembre, in occasione dello Star Trek Day - nel giorno dell'anniversario della prima messa in onda della serie originale che ha debuttato l'8 settembre 1966 - le star e i protagonisti di tutte le serie (sono ben nove) nate dal franchise si riuniranno virtualmente e saranno ospiti di speciali panel. Ecco il promo dell'evento.

La programmazione di CBS All Access in occasione dello Star Trek Day

L'evento consisterà in 24 ore di programmazione no stop in streaming su CBS All Access (per il momento disponibile solo negli Stati Uniti), di cui almeno 3 ore e mezza di panel e discussioni a cui parteciperanno i protagonisti delle nove serie dell'universo di Star Trek. Il servizio di video in streaming proporrà una maratona dei migliori episodi del franchise e a condurre i panel ci saranno il veterano di Next Generation Wil Wheaton e la figlia di LeVar Burton Mica Burton.

Tutti gli ospiti dei panel

Tra i prestigiosi nomi coinvolti ci sono George Takei e Rob Roddenberry ( il figlio del creatore di Star Trek Gene Roddenberry) per la serie originale; Patrick Stewart e Jonathan Frakes di Star Trek: The Next Generation e Star Trek: Picard; Terry Farrell, Alexander Siddig, Armin Shimerman, Nana Visitor e Cirroc Lofton di Star Trek: Deep Space Nine, Kate Mulgrew, Robert Picardo, Robert McNeill, Garrett Wang, Tim Russ e Ethan Phillips di Star Trek: Voyager; Scott Bakula, Linda Park, John Billingsley, Dominic Keating, Anthony Montgomery e Connor Trinneer di Star Trek: Enterprise; Sonequa Martin-Green, David Ajala e i co-showrunner di Star Trek: Discovery Alex Kurtzman e Michelle Paradise; il cast vocale di Star Trek: Lower Decks e le star di Star Trek: Strange New Worlds Anson Mount, Rebecca Romijn e Ethan Peck. I protagonisti ricorderanno aneddoti sulle serie ma CBS All Access promette che verranno svelate anche importanti novità sul futuro dell'universo di Star Trek.

Per avere più informazioni e conoscere tutte le altre iniziative organizzate in occasione dello Star Trek Day, potete visitare il sito StarTrek.com/Day.