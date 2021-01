Star dal 23 febbraio su Disney+ con tante Serie TV, incluse Big Sky e Love Victor

News Serie TV

Star sarà una nuova area nell'offerta del servizio streaming riservata a un pubblico più adulto.

Disney+ viene incontro alla necessità di cominciare l'anno nuovo con buone notizie. Il servizio di video in streaming ha annunciato che Star, il suo nuovo canale destinato ad accogliere contenuti originali e non rivolti a un pubblico più maturo, provenienti da Hulu e dalle altre realtà televisive del gruppo Disney, sarà disponibile in Italia dal 23 febbraio. Più serie tv, ma anche più film e altri contenuti, incluse due imperdibili prime visioni: Big Sky, il thriller di David E. Kelley (Big Little Lies, The Undoing) che da poche settimane sta appassionando il pubblico americano, e Love, Victor, un delizioso teen drama ambientato nel mondo del film rivelazione del 2018 Tuo, Simon.

Come funziona Star

Dal 23 febbraio, Star diventerà il sesto brand incluso all'interno di Disney+, andando ad aggiungersi ai già presenti Marvel, Pixar, Star Wars, National Geographic e Disney. Non sono previsti abbonamenti aggiunti. Sarà incluso in Disney+, che attualmente ha un costo di 6,99 € per l'abbonamento mensile e di 69,99 € per l'abbonamento annuale. Trattandosi di contenuti talvolta non adatti ai più piccoli, il parental control permetterà ad adulti e bambini di separare l'offerta che potranno vedere sulla piattaforma. L'app sarà aggiornata per includere questa funzionalità, la quale consentirà di stabilire dei limiti di accesso specifici per determinati profili sulla base della classificazione dei titoli e inoltre di aggiungere un PIN per bloccare i profili che hanno accesso a contenuti adatti a un pubblico adulto.

L'offerta di Star

Decine le serie tv disponibili al lancio. In Big Sky, Kylie Bunbury (When They See Us) e Katheryn Winnick (Vikings) interpretano una detective privata e un'ex poliziotta alle prese con il caso di due sorelle rapite da un camionista su una remota autostrada del Montana. Quando scoprono che non si tratta delle uniche ragazze scomparse nella zona, le due devono correre contro il tempo per trovare il responsabile prima che sia troppo tardi. Nel cast anche Ryan Phillippe (Shooter). In Love, Victor, già rinnovata per una seconda stagione, Michael Cimino (Annabelle 3) è uno studente della Creekwood High School alle prese con la scoperta di se stesso mentre affronta sfide a casa, cerca di adattarsi alla nuova città ed esplora il suo orientamento sessuale. Quando tutto sembra troppo, Victor si mette in contatto con Simon perché lo aiuti ad affrontare gli alti e bassi del liceo.

Al fianco di queste prime assolute troveremo i cofanetti di grandi cult del passato e di successi recenti del piccolo schermo, tra cui 24, Atlanta, Black-ish, Desperate Housewives, How I Met Your Mother, I Griffin, Lost, Prison Break e X-Files. È prevista inoltre la disponibilità di una selezione di titoli appartenenti al franchise cinematografico Die Hard.