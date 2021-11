Squid Game: Netflix aggiunge finalmente il doppiaggio italiano!

News Serie TV

A grande richiesta, da oggi 30 novembre gli episodi della serie coreana di successo sono disponibili anche doppiati in italiano.

Gli abbonati italiani di Netfix lo chiedevano da molto tempo e, finalmente, sono stati accontentati. A partire da oggi, 30 novembre, è possibile guardare l'acclamata serie coreana Squid Game - diventata in poche settimane la serie più vista di sempre sulla piattaforma di video in streaming - anche con il doppiaggio italiano. Lo ha annunciato la stessa Netflix sulle sue piattaforme social: guardate (e traducete con Google) il messaggio lasciato su Twitter.

저희는 여러분이 구글 번역기를 쓰실 거라는 걸 알고 있습니다. Squid Game의 이탈리아어 더빙이 11월 30일부터 이용 가능함을 여러분에게 알려드립니다. — Netflix Italia (@NetflixIT) November 30, 2021

Squid Game: Disponibili gli episodi doppiati in italiano

Arrivata in streaming lo scorso 17 settembre, Squid Game è stata per Netflix un vero successo inatteso. Incentrata su 456 concorrenti disperati che gareggiano gli uni contro gli altri in vari giochi per bambini nel tentativo di sopravvivere e vincere il montepremi di 45,6 miliardi di won, in quattro settimane ha conquistato la cifra record di 142 milioni di account superando gli 82 milioni di Bridgerton. Anche in Italia ha dominato la Top 10 di Netflix - la classifica dei contenuti più visti sul servizio - per oltre 60 giorni. Questo nonostante fosse disponibile soltanto in lingua originale, cioè coreano, e in inglese con i sottitoli in italiano. Non che questo dettaglio abbia spinto gli spettatori italiani a boicottare la serie, considerati i numeri. Visto l'enorme successo, però, Netflix è corsa subito ai ripari lavorando al doppiaggio in diverse lingue come lo spagnolo e il tedesco. Mancava, però, l'italiano che è stato finalmente aggiunto.

Ora non resta che far (ri)partire la maratona godendosi la serie anche in italiano (e sapendo, come ha anticipato il creatore Hwang Dong-hyuk, che ci sarà una seconda stagione).