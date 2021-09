Squid Game: Cos'è la serie Netflix sudcoreana di cui tutti parlano

News Serie TV

È arrivata in streaming lo scorso 17 settembre e ha scalato le Top 10 Netflix di mezzo mondo tanto che potrebbe doppiare i numeri record di Bridgerton: ma perché sono tutti così ossessionati da Squid Game? Ecco tutto quello che c'è da sapere.

Chi avrebbe mai detto che "Un, due, tre, stella" sarebbe potuto diventare un gioco mortale? Se sapete di cosa stiamo parlando, probabilmente avrete già visto Squid Game, una nuova serie originale Netflix che - solo tramite il passaparola - sta diventando la nuova ossessione di molti abbonati al servizio. Il drama sudcoreano ha debuttato su Netflix lo scorso 17 settembre e in poco tempo ha scalato le classifiche Top 10 della piattaforma in oltre 90 Paesi, compresa l'Italia. Un risultato inedito per una serie non in lingua inglese e - nel caso dell'Italia - non doppiata, tanto che il co-CEO di Netflix Ted Sarandos ha definito Squid Game "potenzialmente la nostra serie più popolare di sempre". Ma cosa la rende così appassionante e di cosa parla?

La trama e il cast di Squid Game: Un gioco da ragazzi, potenzialmente mortale

Al centro di Squid Game c'è un gruppo di persone che ha disperatamente bisogno di denaro. 456 concorrenti appartenenti a diverse classi sociali intrappolati in un luogo segreto, gareggiano gli uni contro gli altri in vari giochi per bambini nel tentativo di sopravvivere e vincere il montepremi di 45,6 miliardi di won (circa 40 milioni di dollari americani), una somma che potrebbe trasformare la loro triste esistenza. Ad ogni turno si cimentano, per esempio, nel popolare gioco coreano "Un, due, tre, stella", ma chi perde... muore. Chi vincerà e quale sarà il vero motivo della gara?

Il regista sudcoreano Hwang Dong-hyuk (lo stesso che ha diretto il film The Fortress, del 2017) ha scritto e diretto i nove episodi della serie. Il cast comprende Lee Jung-jae (Chief of Staff), Park Hae-soo (Yungnyong-i Nareusya), Yeong-su Oh (The Great Queen Seondeok), Wi Ha-Joon (The Greatest Divorce), la modella Jung Ho-yeon, Heo Sung-tae (Your Honor), Anupam Tripathi e Joo-ryeong Kim.

Squid Game potrebbe superare Bridgerton e La casa di carta

Nell'ultimo anno l'interesse globale verso le serie sudcoreane di Netflix è costantemente cresciuto. Ma Squid Game è la prima serie originale sudcoreana in cima alle Top 10 di mezzo mondo e, secondo Ted Sarandos, sarà sicuramente la serie non in lingua inglese più amata di tutti i tempi, più di Lupin e La casa di carta. Vista la popolarità in costante crescita, il co-CEO di Netflix si è spinto ad affermare: "Ci sono ottime possibilità che diventi la nostra serie più popolare di sempre". Per conoscere i numeri effettivi raggiunti da Squid Game (quindi, secondo i parametri di cui tiene conto Netflix, il numero di account che hanno visto la serie per almeno due minuti e le ore totali di visione della serie) bisognerà attendere tuttavia metà ottobre, quando saranno trascorsi i canonici 28 giorni su cui il servizio basa le sue misurazioni. Fino ad allora, come vi avevamo dato conto qualche giorno fa, a detenere lo scettro di serie Netflix più popolare in assoluto resterà Bridgerton (attualmente prima sia per numero di account coinvolti, 82 milioni, che per ore totali di visione, 625 milioni di ore).

