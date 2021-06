SpongeBob: Lo spin-off con Patrick Stella si svela in uno spassoso teaser trailer

News Serie TV

La nuova serie animata debutterà negli Stati Uniti su Nickelodeon il prossimo mese.

Negli Stati Uniti, è atteso per il mese prossimo il debutto su Nickelodeon di The Patrick Star Show, spin-off della serie di successo SpongeBob. Se vi state chiedendo perché non ci hanno pensato prima, avrete già capito che la serie animata si concentra sulla goffa e amata stella marina che nel longevo cartone creato dal compianto Stephen Hillenburg è l'immancabile compagna di avventure del protagonista. Ma permetterà ai fan di scoprire anche tante cose nuove sulla sua eccentrica famiglia. Il teaser trailer diffuso dalla rete ne offre un assaggio.

La trama e i personaggi di The Patrick Star Show

Di fatto il prequel di SpongeBob, The Patrick Star Show segue un giovane Patrick Stella mentre vive con la sua famiglia e conduce un suo programma per il quartiere dalla sua cameretta trasformata in televisore. Fanno per la prima volta la loro comparsa nell'universo di SpongeBob i personaggi di Cecil Stella, il papà spensierato e amante del divertimento di Patrick, per il quale la famiglia viene sempre al primo posto; Bunny Stella, l'amorevole mamma di Patrick, una stella di mare bizzarra e stravagante; Squidina Stella, la sorella di 8 anni del protagonista, che si considera la produttrice esecutiva del suo immaginario programma televisivo; e GrandPat Stella, il nonno di Patrick, il membro più intelligente della famiglia.

The Patrick Star Show è il secondo spin-off di SpongeBob dopo Kamp Koral: SpongeBob's Under Years, che ha esordito all'inizio di quest'anno su Paramount+. La serie, lunga anch'essa 13 episodi, segue una versione più giovane della spugna di mare, quando all'età di 10 anni si ritrovò a trascorrere l'estate in campeggio, costruendo falò subacquei, catturando meduse selvatiche e nuotando nel Lago Yuckymuck.