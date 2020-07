Splinter Cell diventa un anime di Netflix, scritto dallo sceneggiatore di John Wick

News Serie TV

La serie animata sarà scritta e prodotta da Derek Kolstad. Già ordinate due stagioni!

Un altro amato videogame diventa un anime di Netflix. Pochi giorni dopo l'annuncio di Cyberpunk: Edgerunners, il servizio di video in streaming unisce le forze con Ubisoft per una serie animata basata sul popolare gioco stealth Splinter Cell, con Derek Kolstad, conosciuto per il suo lavoro dietro le quinte del franchise cinematografico John Wick, a bordo del progetto come sceneggiatore e produttore esecutivo.

Secondo Variety, la serie ha già ottenuto l'okay per la produzione di 16 episodi divisi in due stagioni. La storia, almeno nel vendutissimo videogame, racconta di Sam Fisher, un ex Navy SEAL da tempo inattivo che, dopo essere stato richiamato dall'Agenzia per la Sicurezza Nazionale per servire la misteriosa divisione sperimentale Third Echelon, si ritrovata ad affrontare in singolo operazioni segrete in ambienti altamente ostili, ricorrendo a tattiche stealth e militari.

Dal 2002, il franchise ha prodotto sei videogame, nessuno dei quali per l'ultima generazione di console prossima alla fine. Da anni si parla di un possibile adattamento cinematografico, con Tom Hardy nel ruolo di protagonista, ma fino ad oggi non se n'è fatto nulla. Splinter Cell, ricordiamo, deve molto del suo successo al grande Tom Clancy, che ne ha scritto le sceneggiature.