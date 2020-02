Spinning Out non avrà una seconda stagione, Netflix cancella la serie tv

News Serie TV

Ambientata nel mondo del pattinaggio artistico, la serie coinvolgeva Kaya Scodelario.

Scesa sul ghiaccio all'inizio di quest'anno, Spinning Out ha già lasciato la pista. La serie ambientata nel mondo del pattinaggio artistico è stata subito cancellata da Netflix e non avrà una seconda stagione.

Con Kaya Scodelario (The Maze Runner) e January Jones (Mad Men), Spinning Out ha raccontato la storia di Kat Baker, una pattinatrice di talento costretta a lasciare le piste dopo una brutta caduta. Quando sta per appendere i pattini al chiodo, Kat ha l'opportunità di continuare la sua carriera come partner di un pattinatore molto capace ma insolente. Dentro e fuori la pista, la coppia deve affrontare limitazioni scoraggianti, ferite al corpo e all'anima, sacrifici economici e persino potenziali crolli mentali nel suo cammino verso la realizzazione del sogno olimpico.

La cancellazione di Spinning Out segue solo di poche ore quella del musical drama Soundtrack, disponibile anch'esso da poco più di un mese. Senza dati alla mano, non possiamo dire se simili decisioni siano state determinate dal numero di visioni nelle prime quattro settimane di disponibilità, un parametro che sembra stia diventando sempre più determinate nelle dinamiche dell'offerta di Netflix. Solo nell'ultimo mese, solo in Italia e solo nell'ambito degli sceneggiati, il servizio ha lanciato oltre 30 produzioni originali. Poi ci sono tutte le altre piattaforme e reti. Quattro settimane può essere dunque una stima ragionevole?