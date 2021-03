Special 2: Charlie Barnett e Ana Ortiz tra le aggiunte al cast dell'ultima stagione

News Serie TV

I nuovi 8 episodi della comedy saranno disponibili in streaming su Netflix dal 20 maggio.

Parata di star nella seconda e ultima stagione della comedy LGBTQ Special, attesa su Netflix per il 20 maggio. Secondo Deadline, Charlie Barnett (Russian Doll) e Ana Ortiz (Love, Victor) affiancheranno il protagonista Ryan O'Connell con un ruolo ricorrente. Con loro al cast si sono uniti anche Max Jenkins (Dead to Me), Utkarsh Ambudkar (The Mindy Project), Lauren Weedman (Looking), Anjali Bhimani (Modern Family), Ajay Mehta (This is Us), Karan Soni (Miracle Workers) e l'esordiente Buck Andrews, mentre Leslie Jordan (Will & Grace) ha ottenuto un ruolo da guest star.

Special 2: Le nuove aggiunte al cast

Basata sull'autobiografia di O'Connell, Special segue quest'ultimo nei panni di Ryan, un ragazzo omosessuale con una lieve paralisi cerebrale che decide di riscrivere la propria identità e vivere finalmente la vita che ha sempre desiderato. O almeno ci prova. Nella seconda stagione, ambientata un paio di mesi dopo il finale della prima, Ryan dovrà mettere a posto i suoi casini a casa e al lavoro mentre affronterà un blocco dello scrittore che lo spingerà a iniziare un viaggio alla scoperta di se stesso.

Barnett interpreterà Harrison, un magnate delle tecnologie sensibile e con trascorsi umili che Kim (Punam Patel) rischia di allontanare con le sue insicurezze e la sua gelosia dopo il loro incontro. Ortiz sarà Susan, la nuova fidanzata di Phil (Patrick Fabian), una donna affascinante ed estroversa che simpatizza con Karen (Jessica Hecht) perché come lei ha un rapporto teso con suo figlio. Jenkins ha ottenuto invece il ruolo di Tanner, il nuovo interesse amoroso di Ryan, un ex ballerino che lui incontra in un bar.

Per quanto riguarda le altre aggiunte al cast, Ambudkar ha ottenuto il ruolo di Ravi, un amico di famiglia che Kim conosce da quando erano bambini; Weedman della cordiale ed eccentrica Tonya, un'amica di Karen dalla scuola per infermiere che torna nella sua vita; Bhimani di Bina, la madre di Kim, che ama nonostante non perda occasione per criticarla; Mehta di Vijay, il padre di Kim, la sua preferita finché non scopre alcune notizie infelici; Soni di Dev, il fratello di Kim, un deejay part-time il cui recente fidanzamento è riuscito finalmente a impressionare la sua famiglia; Andrews di Henry, un gay autistico, bello, carismatico, giocherellone e gentile che diventa il biglietto d'ingresso di Ryan nel mondo della disabilità mentre diventano amici intimi; e Jordan di Charles, il capobanda di un gruppo di amici che avvicinano Karen mentre è in viaggio.