South Park annuncia con un trailer un episodio speciale a tema Covid-19

The Pandemic Special andrà in onda negli Stati Uniti a fine mese e sarà il primo episodio della durata di un'ora della serie animata.

Se non fosse per gli oltre 930mila decessi nel mondo, ci sarebbe da ridere dell'assurdità dei tempi che stiamo vivendo a causa della pandemia di Covid-19, e forse lo faremo ugualmente guardando l'episodio che il team dietro South Park ha deciso di dedicare all'emergenza. Lo speciale, di cui qui di seguito è possibile vedere il trailer, sarà il primo della durata di un'ora nell'eccezionale storia ultra ventennale dell'irriverente serie animata di Comedy Central.

South Park: La trama dell'episodio The Pandemic Special

In onda negli Stati Uniti il 30 settembre, The Pandemic Special vedrà la pandemia di Covid-19 presentare una moltitudine di sfide ai cittadini di South Park, con Randy intento a fare i conti con il proprio ruolo nella crisi. Nel frattempo, quando i bambini tornano "felicemente" a scuola, scoprono che niente assomiglia alla normalità che conoscevano, e questo include i loro insegnanti, la loro classe e lo stesso Eric Cartman.

Lo speciale precede il debutto della stagione 24, di cui Comedy Central non ha annunciato ancora una data. Questo perché, ironicamente, la produzione è stata rallentata proprio dalla pandemia. Tuttavia, la realizzazione in tempi record di The Pandemic Special sembra confermare la ripresa regolare della lavorazione.