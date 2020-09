Soulmates: Il trailer ufficiale della serie antologica di AMC che esplora il rapporto tra romanticismo e scienza

News Serie TV

Il drama, di sei episodi, debutterà sulla rete via cavo americana il 5 ottobre.

Se ci fosse un test scientifico per individuare in modo univoco la vostra anima gemella, lo fareste? È la premessa da cui parte Soulmates, una nuova serie antologica di AMC che intende raccontare sei storie diverse di amore e scienza. In attesa del 5 ottobre, quando il drama debutterà sulla rete via cavo statunitense (una seconda stagione è stata già ordinata, prima del debutto), è stato rilasciato l'intricato trailer ufficiale. Scoprire chi sono le proprie anime gemelle renderà felici i protagonisti? O vorrebbero aver alzato la mano destra e fermato il test che, nel trailer, viene definito "perfettamente innocuo"?

Soulmates: La trama

Scritta da Will Bridges (già sceneggiatore di Stranger Things e Black Mirror) e Brett Goldstein e basata sul corto degli stessi autori intitolato For Life, Soulmates esplorerà sei storie diverse con attori diversi, un format che AMC sperimenta per la prima volta. L'intera serie, però, è ambientata 15 anni nel futuro; nella storia si immagina che la scienza farà una scoperta che cambierà la vita di ogni essere umano sul pianeta: un test per trovare la propria anima gemella. Le sei storie raccontate parleranno del prezzo da pagare per trovare il vero amore ed esploreranno i diversi lati delle relazioni.

Il cast

Il vasto cast della prima stagione comprende, tra gli altri, Charlie Heaton (Stranger Things), Malin Akerman (Billions), Betsy Brandt (Breaking Bad), JJ Feild (Turn), Sarah Snook (Succession), David Costabile (Billions), Sonya Cassidy (Lodge 49) e Laia Costa (Diavoli). In basso vi mostriamo uno dei character poster che ritrae i protagonisti di una delle storie della serie, interpretati da Charlie Heaton e Malin Akerman.