Soulmates: Charlie Heaton di Stranger Things nel cast della serie antologica di AMC

La serie esplorerà il rapporto tra amore romantico e scienza.

Pare che Charlie Heaton si prenderà una pausa da Jonathan Byers, il personaggio che interpreta in Stranger Things. L'attore si unirà al già ricco cast di Soulmates, serie antologica della rete via cavo americana AMC.

Soulmates: La trama

La serie, che viene descritta come un drama di sei episodi che esplora la natura dell'amore romantico e il modo in cui si interseca con la scienza, è scritta da Will Bridges (già sceneggiatore di Stranger Things e Black Mirror) e Brett Goldstein e si basa sul corto degli stessi autori intitolato For Life. Ogni episodio avrà al centro del racconto una storia differente e attori diversi, un format che AMC sperimenta per la prima volta. Il racconto è ambientato 15 anni nel futuro; nella storia si immagina che la scienza farà una scoperta che cambierà la vita di ogni essere umano sul pianeta: un modo per trovare la propria anima gemella. Le sei storie raccontate parleranno del prezzo da pagare per trovare il vero amore ed esploreranno i diversi lati delle relazioni.

Il cast

Oltre a Heaton, il cast della serie annovera Malin Akerman (Billions), Betsy Brandt (Breaking Bad), JJ Feild (Turn), Sarah Snook (Succession), David Costabile (Billions) e Sonya Cassidy (Lodge 49).

Il personaggio di Charlie Heaton in Soulmates

Charlie Heaton interpreterà in un episodio il sensibile Kurt, un giovane che si sente perso dopo aver scoperto che la sua anima gemella è morta. Per risollevarsi e ritrovare la fede e nuove opportunità, si unisce a un gruppo di una chiesa dove viene dato aiuto alle persone che hanno perso le proprie anime gemelle.

Ancora non è stata annunciata la data di debutto per Soulmates ma la serie dovrebbe arrivare su AMC verso la fine del 2020.