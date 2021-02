Sonic torna su Netflix in una serie animata, Sonic Prime

News Serie TV

Sonic Prime è il titolo di una serie animata che sbarcherà in streaming su Netflix nel 2022: di cosa parlerà e di quanti episodi sarà composta? Chi la realizza?

In attesa che torni al cinema con il seguito di Sonic - Il film, il mitico porcospino blu di casa Sega Sonic the Hedgehog sfreccerà sui nostri schermi casalinghi con una nuova serie animata Netflix dal titolo Sonic Prime, composta da 24 episodi e prevista sul servizio di streaming per il 2022. Non è di certo la prima volta che Sonic si lancia a tutta velocità nel mondo dell'animazione seriale, dal primo adattamento televisivo degli anni Novanta Le avventure di Sonic per arrivare all'ultimo Sonic Boom per Cartoon Network, conclusosi nel 2017.

Sonic, la nuova serie animata su Netflix: chi la realizza e di cosa parla