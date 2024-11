Something Very Bad Is Going To Happen: Camila Morrone e Adam DiMarco in trattative per la nuova serie dei fratelli Duffer

News Serie TV

Creato dalla showrunner Haley Z. Boston, il drama horror arriverà su Netflix e coinvolge gli ideatori di Stranger Things come produttori.

Camila Morrone e Adam DiMarco, noti agli appassionati di serie tv rispettivamente per Daisy Jones & The Six e The White Lotus, sarebbero in trattative per recitare in Something Very Bad Is Going To Happen, la serie ordinata da Netflix a cui stanno lavorando come produttor gli ideatori di Stranger Things Matt e Ross Duffer, con la loro casa di produzione Upside Down Pictures. Lo anticipa Deadline.

Something Very Bad Is Going to Happen: La trama

Creata dalla showrunner Haley Z. Boston (già dietro le quinte di Cabinet of Curiosities di Guillermo del Toro), Something Very Bad Is Going to Happen è descritta come "una serie horror d'atmosfera ambientata a un matrimonio, che segue una sposa e uno sposo nella settimana che precede le loro sfortunate nozze. Non è uno spoiler, basta leggere il titolo..." (che tradotto significa "Qualcosa di molto brutto sta per accadere").

"Siamo rimasti senza parole quando abbiamo letto per la prima volta la sceneggiatura di Haley", erano state le parole dei fratelli Duffer quando la serie era stata annunciata la prima volta. "È un nuovo grande talento con una voce unica: la sua scrittura è contorta, terrificante, divertente e semplicemente... molto Haley. Ci sentiamo così fortunati di produrre la sua prima srie e non vediamo l'ora di condividere la sua visione con il resto del mondo", avevano aggiunto.

Camila Morrone e Adam DiMarco: Dove li abbiamo visti e dove li vedremo

Presumibilmente in Something Very Bad Is Going To Happen i due attori dovrebbero interpretare la coppia al centro della storia. Ma dove li abbiamo già visti e dove li vedremo in futuro? Camila Morrone ha ottenuto una nomination agli Emmy per Daisy Jones & The Six di Prime Video. Di recente è stata anche protagonista del film Marmalade e la vedremo prossimamente nella seconda stagione di The Night Manager. Adam DiMarco si è fatto notare con il ruolo di Albie nella seconda stagione di The White Lotus. Lo vedremo prossimamente nella comedy di Prime Video Overcompensating, di e con Benito Skinner.