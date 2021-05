Solos: Trailer ufficiale e data della serie antologica di Prime Video con Morgan Freeman, Anne Hathaway e Helen Mirren

News Serie TV

Appuntamento a giugno con i sette episodi del drama sci-fi creato dall'ideatore di Hunters David Weil.

Solos, la nuova serie di Prime Video creata dall'ideatore di Hunters David Weil, sarà disponibile in Italia dal 25 giugno. Il servizio streaming lo annuncia con la diffusione del trailer ufficiale sottotitolato, il quale offre un'anteprima dell'eccezionale cast di cui quest'antologia incentrata sulle strane, bellissime, struggenti, divertenti e straordinarie verità di cosa significhi essere umani si avvale, ovvero i premi Oscar Morgan Freeman, Anne Hathaway e Helen Mirren, la vincitrice dell'Emmy Uzo Aduba, e ancora Nicole Beharie, Anthony Mackie, Dan Stevens e Constance Wu.

Solos: Cosa racconta la nuova serie tv di Prime Video

Ambientato tra presente e futuro, il drama sci-fi sottolinea come, anche nei momenti in cui ci sentiamo più soli, siamo in realtà tutti connessi attraverso l'esperienza umana. Queste storie molto focalizzate sui personaggi portano avanti l'idea che anche durante i nostri apparenti momenti di solitudine, anche nelle circostanze più disperate (e veniamo da un lungo periodo che ci ha aperto molto gli occhi su queste tematiche), in realtà lo siamo meno di quanto crediamo.

Con Solos, Weil fa il suo debutto alla regia, dirigendo tre dei sette episodi prodotti. Alla regia della serie troviamo anche il veterano di Scrubs e anche affermato regista Zach Braff e Tiffany Johnson.