Solar Opposites: Il trailer dello speciale natalizio, in Italia in streaming su Disney+

Il nuovo episodio della divertente serie animata in streaming dal 22 novembre.

Solar Opposites, ovvero la cosa più bella che potesse capitarci dopo Rick and Morty, sta per tornare sui teleschermi con un nuovo episodio che promette di riscrivere la lunga tradizione degli speciali natalizi. Atteso anche in Italia, dal 22 novembre in streaming con Star su Disney+, Solar Opposites Holiday Special si mostra in uno scoppiettante, distruttivo, innevato, brilluccicoso e chiaramente folle trailer.

Solar Opposites: La trama dello speciale natalizio

Dal loro arrivo sulla Terra, Korvo, Terry, Yumyulack e Jesse ne hanno viste di tutti i colori. Alcune delle stranezze terrestri sono state accolte dalla famiglia aliena con entusiasmo, soprattutto da parte di Terry, mentre altre hanno portato a situazioni a dir poco furi controllo, spesso pericolose, anche se puntualmente dissacranti. Potete quindi immaginare la loro sorpresa e/o perplessità di fronte alla storia del Natale.

Nonostante un aiuto dal cantante Darren Criss, Korvo (la voce dell'ideatore Justin Roiland) fraintende quasi completamente il significato della festa. Pur comprendendo la parte relativa ai regali, crede che gli alberi di Natale siano simboli della deforestazione e che celebrino la distruzione della Terra... il che non è così sbagliato. Korvo viene a sapere anche dei Magi e di Gesù Bambino, ed è convinto che tutti loro facciano uso di droghe e uccidano gli animali per rabbia. Ma forse la peggiore di tutte le lezioni sul Natale viene da un piccolo schiaccianoci malvagio che racconta a Korvo di Rudolph, a quanto pare una renna indemoniata che cucina le persone con il suo naso laser. "I Solar non comprendono il senso delle feste di Natale, ma questo non impedisce loro di provarci!", si legge nella descrizione ufficiale. La clip preannuncia un disastro, ma questo non impedirà a noi di farci qualche grassa risata. HO HO HO!