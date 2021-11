Sofia Vergara sarà il boss della droga Griselda Blanco in una miniserie dei produttori di Narcos per Netflix

News Serie TV

La star di Modern Family sarà la protagonista e la produttrice esecutiva del drama di 6 episodi.

Dopo essersi dedicata per oltre un decennio alla commedia come volto irrinunciabile e irresistibile di Modern Family, Sofia Vergara si concede una parentesi decisamente più drammatica. L'attrice di origini colombiane sarà la protagonista in Griselda, miniserie del produttore esecutivo e showrunner di Narcos e Narcos: Messico Eric Newman per Netflix basata sulla vita del boss della droga colombiano Griselda Blanco.

Griselda: La trama della miniserie di Netflix

Scritto da Ingrid Escajeda (Justified) e diretto interamente dal regista colombiano Andrés Baiz, reduce da sei anni dietro la macchina da presa di Narcos e Narcos: Messico, il drama di sei episodi ripercorre la vita dell'abile e ambiziosa donna d'affari colombiana Griselda Blanco, creatrice di uno dei cartelli della droga più redditizi della storia. Una madre devota, la miscela letale di fascino e insospettabile ferocia della Blanco l'ha aiutata a muoversi abilmente tra la sua famiglia e gli affari, portandola a diventare la rinomata Vedova Nera.

Vergara darà il suo contributo anche come produttrice esecutiva al fianco di Newman, Escajeda, Baiz e dei co-ideatori di Narcos Doug Miro e Carlo Bernard. Nonostante i numerosi punti in comune, la miniserie è da considerarsi un prodotto a sé stante non legato al franchise di Narcos, apparentemente prossimo al tramonto con l'imminente terza e ultima stagione dello spin-off Narcos Messico.

Le dichiarazioni

"Griselda Blanco era un personaggio straordinario le cui tattiche spietate ma ingegnose le hanno permesso di governare un impero da un miliardo di dollari anni prima dei più famosi boss della droga maschi di cui sappiamo così tanto", ha dichiarato Vergara in un comunicato. "Siamo entusiasti di aver trovato partner perfetti in Eric, Andrés e Netflix per aiutarci a portare la storia della sua vita sullo schermo".

Newman ha aggiunto: "Griselda è un progetto che appassiona Sofia da molto tempo e siamo grati che lei e i suoi partner alla LatinWe abbiano scelto noi per aiutarla a raccontare questa storia. Sofia è un talento brillante e la sua passione combinata con la storia fantastica di Doug e Ingrid, e l'incredibile Andrés Baiz alla regia, stanno a significare che abbiamo una serie molto elettrizzante da condividere con il pubblico".