Snowpiercer rinnovata per una quarta stagione prima del debutto della terza

Lo annuncia in un video il protagonista Daveed Diggs.

Il successo di Snowpiercer si misura anche da questo: la serie tv di fantascienza è stata rinnovata in largo anticipo per una quarta stagione. Il rinnovo, infatti, precede di diversi mesi il debutto su TNT (e in Italia su Netflix) della terza stagione ordinata solo lo scorso gennaio e arriva in occasione della conclusione delle riprese dei suoi episodi. A darne notizia per primo è stato il protagonista Daveed Diggs attraverso il video che potete vedere qui di seguito.

"Snowpiercer è una serie di incredibile successo per noi che continua a catturare l'attenzione degli spettatori, far crescere il pubblico e mantenere gli ascolti alti", hanno dichiarato i co-responsabili della programmazione originale di TNT, TBS e truTV Sam Linsky e Adrienne O'Riain in un comunicato. "Tutte le stagioni sono un tuffo in una corsa emozionante e piena di colpi di scena e le trame ben delineate continueranno a evolversi e rimarranno rilevanti per il pubblico. Siamo entusiasti di continuare a tenere in funzione il treno fino alla quarta stagione".

Attesa indicativamente per l'inverno, la stagione 3 di Snowpiercer introdurrà un nuovo personaggio regolare interpretato dalla vincitrice dell'Emmy Archie Panjabi (The Good Wife). Si tratta di Asha, della quale al momento non sono stati rivelati altri dettagli. Sappiamo inoltre che Mike O'Malley (interprete di Roche) e Chelsea Harris (Sykes) sono stati promossi e torneranno nei prossimi episodi a tempo pieno.