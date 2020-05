Snowpiercer: Il trailer italiano della nuova serie tv

News Serie TV

Il thriller di fantascienza in streaming su Netflix dal 25 maggio.

Netflix ha diffuso il trailer ufficiale italiano di Snowpiercer, atteso thriller di fantascienza basato sull'omonimo film del premio Oscar Bong Joon-ho e sulla graphic novel dalla quale lo stesso è tratto. In streaming dal 25 maggio con un nuovo episodio ogni lunedì (due la prima settimana), la serie coinvolge gli attori Jennifer Connelly, un altro premio Oscar, e Daveed Diggs.

La storia di Snowpiercer

Snowpiercer si svolge in un futuro in cui il mondo è diventato un deserto di ghiaccio. Sette anni dopo l'inizio di questa nuova era glaciale, gli unici sopravvissuti viaggiano su un treno formato da 1001 carrozze, in perpetuo movimento intorno alla Terra, in attesa che le temperature tornino a essere vivibili. Questi vagoni fungono da spartiacque tra le diverse classi sociali. Il prigioniero Layton Well (Diggs) si trova in coda al treno, tra i più poveri, mentre Melanie Cavill (Connelly), anche la voce del treno, è in prima classe con i ricchi. Quando le politiche di sopravvivenza e le ingiustizie sociali diventano insostenibili, si scatena una rivoluzione che mette a rischio il funzionamento del treno e con esso la sopravvivenza della razza umana.

Già rinnovata per una seconda stagione, Snowpiercer coinvolge lo stesso Joon-ho come produttore esecutivo, mentre la regia è di James Hawes, già dietro la macchia da presa per Black Mirror e Doctor Who. Le sceneggiature sono invece di Graeme Manson, noto come uno degli ideatori di Orphan Black.