Snowpiercer già rinnovata per una terza stagione

Il rinnovo precede il debutto della seconda stagione, previsto in Italia su Netflix per lunedì 26 gennaio.

TNT ha gettato altra benzina sul fuoco dell'entusiasmo che precede il debutto tra pochi giorni della seconda stagione di Snowpiercer annunciando il rinnovo della serie di fantascienza basata sul film omonimo del 2013 per un ulteriore, terzo ciclo di episodi. Una notizia non così sorprendente, nonostante in anticipo sui tempi, giacché stiamo parlando del nuovo programma via cavo più visto dell'ultimo anno.

In Italia disponibile in streaming su Netflix, che proporrà la seconda stagione in contemporanea con gli Stati Uniti dal 26 gennaio, Snowpiercer segue le vicende a bordo di un treno in moto perpetuo in un mondo diventato una sconfinata landa ghiacciata dopo una nuova Era Glaciale. I vagoni del treno fungono da spartiacque tra le diverse classi sociali, con le tensioni che si acuiscono - minacciando la sopravvivenza della razza umana - quando le politiche di sopravvivenza e le ingiustizie sociali iniziano a venire a galla. Da una parte c'è Layton Well (Daveed Diggs), un ex detective che guida la ribellione contro l'oppressiva Prima Classe, mentre dall'altra troviamo Melanie Cavill (Jennifer Connelly), responsabile delle relazioni e la voce del treno, i cui comportamenti sono sprezzanti nei confronti delle classi inferiori.

Snowpiercer 2: Le anticipazioni della nuova stagione

Nella seconda stagione, di cui qui di seguito riproponiamo il trailer ufficiale, emergerà una lotta per il potere completamente nuova, a causa della quale si aprirà una profonda spaccatura tra le persone leali a Layton e quelle che pensano sia meglio stare dalla parte di Mr. Wilford (la nuova aggiunta al cast Sean Bean), il ricco creatore dello Snowpiercer riemerso nelle ultime scene della stagione inaugurale con grande sconcerto di Melanie, il quale ha dalla sua un nuovo treno, una nuova tecnologia e un piano imprevedibile. Mentre Layton combatterà Wilford per l'anima dello Snowpiercer, Melanie guiderà la risposta verso una nuova, scioccante scoperta che potrebbe cambiare il destino dell'umanità.