Snowpiercer 2: Sean Bean nelle prime foto della nuova stagione

L'attore de Il Trono di Spade ha ottenuto il ruolo prominente di Mr. Wilford.

In occasione del Comic-Con di New York, la rete americana TNT ha diffuso le prime foto ufficiali della seconda stagione di Snowpiercer, la serie di fantascienza - in Italia disponibile in streaming su Netflix - basata sul film omonimo del 2013. Gli scatti mostrano, oltre ai protagonisti Jennifer Connelly e Daveed Diggs, la nuova aggiunta al cast Sean Bean (Il Trono di Spade), scelto come già noto per il ruolo prominente di Mr. Wilford.

Snowpiercer: Sean Bean nella stagione 2

Agghindato a dovere, Mr. Wilford è il multimiliardario creatore del treno in movimento perpetuo al centro delle vicende di Snowpiercer, che nelle ultime scene della stagione inaugurale - eventualmente, attenzione alle anticipazioni - è stato raggiunto dal prototipo Big Alice. La responsabile delle pubbliche relazioni e la vera persona al timone dello Snowpiercer, Melanie Cavill (Connelly), lo aveva dato per morto, dopo averlo lasciato a terra credendo che la sua natura egoista e i suoi modi distruttivi non avrebbero giovato alla sopravvivenza della razza umana. Ma Wilford è vivo e in cerca di vendetta. Se a questo aggiungiamo il fatto che anche la figlia perduta di Melanie, Alexandra (Rowan Blanchard), è viva e a bordo del Big Alice, le aspettative per la prossima stagione non possono che essere allettanti.

Da alcuni giorni nuovamente in produzione a Vancouver dopo lo stop di aprile dovuto all'emergenza coronavirus, la stagione 2 di Snowpiercer non ha ancora una data, ma è probabile che si farà attendere fino al 2021 inoltrato, crisi sanitaria permettendo. Parlando del personaggio di Bean, lo showrunner Graeme Manson ha detto a Entertainment Weekly: "Posso solo dire che il Wilford di Sean Bean è vile, divertente e molto ben vestito". Poi ha aggiunto: "La cosa che non sappiamo all'inizio della stagione è ciò che Wilford ha fatto alla mente di Alexandra. Come ha fatto a metterla contro Melanie?".