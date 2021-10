Snoopy nello spazio alla ricerca di altre forme di vita: arriva la seconda stagione - Guarda il trailer

News Serie TV

I dodici episodi della serie animata targata Apple TV+ debutteranno in streaming il 12 novembre. Questo è il trailer di Snoopy nello spazio alla ricerca di altre forme di vita.

È in arrivo la seconda stagione della serie animata originale Apple Snoopy nello spazio alla ricerca di altre forme di vita: i dodici episodi che la compongono debutteranno in streaming su Apple TV+ il prossimo 12 novembre, e questo che vi mostriamo di seguito è il trailer della serie in cui, dopo aver esplorato la Luna e aver visitato la Stazione Spaziale nella prima stagione, Snoopy e la Gang sono pronti per la loro prossima grande avventura, un epico viaggio attraverso l'universo per scoprire se c'è davvero vita al di fuori della Terra.







L’intrepido Snoopy affronta un viaggio interstellare per svelare uno dei misteri più avvincenti dell'umanità: c'è vita là fuori, nell'universo? Snoopy e i suoi amici danno vita alla missione più eccitante della NASA: dalla ricerca di tracce di ghiaccio e antichi fossili su Marte, alla perforazione di oceani nascosti all'interno di lune lontane, fino alla ricerca di esopianeti ben oltre il nostro sistema solare. Ovviamente, come ogni missione esplorativa, sono molte le avventure che attendono Snoopy e Woodstock lungo il percorso, ma i due potranno sempre contare sul supporto di Charlie Brown, Franklin, Marcie, Linus e il resto della banda dei Peanuts al Johnson Space Center. Che il viaggio abbia inizio!

"SNOOPY NELLO SPAZIO alla ricerca di altre forme di vita" è una serie originale Apple per bambini candidata al Daytime Emmy Award e vincitore del Parents' Choice Gold Award. In collaborazione con WildBrain, insieme a Peanuts Worldwide, la serie è progettata per ispirare la passione per l'esplorazione dello Spazio e per le discipline STEM (Scienza, Tecnologia, Ingegneria e Matematica) tra la prossima generazione di studenti. Il focus di questa stagione sul tema dello spazio è incentrato sulla "Ricerca di altre forme di vita", per mettere in evidenza i processi scientifici e tecnologici alla base dell'esplorazione dello spazio, la necessità di resilienza di fronte alle battute d'arresto e l'importanza dell'immaginazione quando si è in cerca di soluzioni creative.

La serie è prodotta da Mark Evestaff, che è anche showrunner, così come Craig Schulz, Josh Scherba di WildBrain, Anne Loi e Stephanie Betts e Paige Braddock di Charles M. Schulz Creative Associates.