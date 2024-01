Slow Horses rinnovata per una quinta stagione

News Serie TV

L'acclamata serie di spionaggio con Gary Oldman continua: Apple TV+ conferma la stagione 5.

La prima serie a essere ufficialmente rinnovata nel 2024 è Slow Horses. Il drama di spionaggio con Gary Oldman, basato sui romanzi di Mick Herron, tornerà con una quinta stagione su Apple TV+. Il rinnovo arriva pochi giorni dopo l'uscita dell'episodio finale della terza stagione, in streaming dallo scorso 27 dicembre. Una quarta stagione, invece, era stata già confermata insieme alla terza nel 2022.

La trama e il cast di Slow Horses

Slow Horses segue una squadra di agenti dell'intelligence britannica che prestano servizio in un "dipartimento discarica" dell'MI5, noto in modo non affettuoso come 'Slough House'. Gary Oldman interpreta Jackson Lamb, il brillante ma irascibile leader delle spie che finiscono a Slough House a causa di errori che hanno messo fine alla loro carriera, mentre si ritrovano a vagare tra il fumo e gli specchi del mondo dello spionaggio. Affiancano Oldman in queste avventure Kristin Scott Thomas (Diana Taverner), Jack Lowden (River Cartwright), Saskia Reeves (Catherine Standish), Rosalind Eleazar (Louisa Guy), Christopher Chung (Roddy Ho), Samuel West (Peter Judd), Sophie Okonedo (Ingrid Tearney), Aimee-Ffion Edwards (Shirley Dander), Kadiff Kirwan (Marcus Longridge) e Jonathan Pryce (David Cartwright).

Le anticipazioni di Slow Horses 5

Una data di uscita della quarta stagione di Slow Horses non è stata ancora annunciata, ma intanto sappiamo qualcosa sulla trama sia della quarta che della quinta stagione. Secondo Apple TV+, la quarta stagione "si aprirà con un avvenimento che farà esplodere segreti personali, scuotendo le già instabili fondamenta di Slough House". La quinta, invece, sarà l'adattamento del romanzo Spook Street di Mick Herron e la trama ufficiale recita:

Tutti sono sospettosi quando il nerd della tecnologia Roddy Ho (Christopher Chung) ha una nuova fidanzata affascinante, ma quando una serie di eventi sempre più bizzarri si verificano in tutta la città, spetta agli Slow Horses capire come tutto è collegato. Dopotutto, Jackson Lamb sa che nel mondo dello spionaggio andrebbero sempre applicate "le regole di Londra".