Slow Horses già rinnovata per una sesta stagione, prima del debutto della quinta

News Serie TV

La notizia segue di pochi giorni il finale della quarta stagione, in streaming su Apple TV+.

Nessuna sorpresa per una delle serie originali più seguite di Apple TV+: Slow Horses è stata già rinnovata per una sesta stagione, molto prima del debutto della quinta, previsto per il prossimo anno. Lo spy thriller con protagonista il premio Oscar Gary Oldman aveva concluso solo pochi giorni fa la programmazione del quarto ciclo di episodi.

Slow Horses rinnovata per una sesta stagione

"Il pubblico di tutto il mondo si è innamorato di Slow Horses e sono lieto che Gary Oldman guiderà questo cast stellare in un'altra avventura tagliente e ricca di azione", ha dichiarato il direttore creativo per l'Europa di Apple TV+ Jay Hunt in un comunicato. Molto apprezzata dal pubblico, con numeri costantemente in crescita secondo il servizio streaming, la serie gode anche del favore della critica, con il 97% di recensioni positive su Metacritic.

Slow Horses segue una squadra di agenti dell'intelligence britannica che prestano servizio in un dipartimento-discarica dell'MI5, noto in modo non affettuoso come Slough House. Oldman interpreta Jackson Lamb, il brillante e irascibile leader delle spie che finiscono a Slough House a causa di errori che hanno messo fine alla loro carriera, poiché spesso si ritrovano a vagare tra il fumo e gli specchi del mondo dello spionaggio.

Senza rivelare troppo, poiché c'è ancora un'intera stagione da vedere prima, Apple TV+ anticipa che la sesta vedrà gli Slow Horses in fuga, mentre Diana Taverner li trascinerà tutti in un gioco di ritorsioni e vendette ad alto rischio.