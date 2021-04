Sky rinnova Romulus per una seconda stagione

News Serie TV

Le riprese dei nuovi otto episodi al via il prossimo mese a Roma e dintorni, con Matteo Rovere nuovamente alla regia.

Il viaggio fra storia e leggenda alle origini del mito della nascita di Roma continua. Sky ha annunciato il rinnovo della serie italiana d'ambientazione storica Romulus per una seconda stagione di otto episodi, diretti nuovamente da Matteo Rovere, con Michele Alhaique ed Enrico Maria Artale. Le riprese cominceranno il prossimo mese a Roma e nel Lazio, con l'ambizione aggiunta di essere la più sostenibile delle produzioni italiane targate Sky Original, parte del piano di Sky di diventare Net Zero Carbon entro il 2030.

Romulus 2: Come continua la storia

Il racconto di Romulus ripartirà dal punto in cui si era concluso lo scorso dicembre. Uniti come fratelli, Yemos e Wiros (Andrea Arcangeli e Francesco Di Napoli) hanno fondato la loro città e l'hanno consacrata a Rumia. Roma e i suoi due re diventeranno presto un simbolo di libertà e accoglienza, ma accenderanno l'attenzione di un nemico potente: il re dei Sabini. Come il ciclo inaugurale, la seconda stagione sarà girata interamente in protolatino. Alle sceneggiature tornano Filippo Gravino (Veloce come il vento, Il primo re) e Guido Iuculano (Tutto può succedere), affiancati dalle new entries Flaminia Gressi (Bella da morire, Noi) e Federico Gnesini (Rosy Abate: La serie).

Le dichiarazioni

"Con la seconda stagione di Romulus ci avventureremo con ancora più energia nel racconto straordinario della fondazione di Roma. Sono particolarmente felice di intraprendere quest'avventura insieme agli amici di Sky, Cattleya e ITV Studios, che ogni giorno dimostrano con incredibile professionalità la loro passione per il progetto, supportandolo in modo unico", ha commentato Rovere in un comunicato. "Le nostre protagoniste e i nostri protagonisti, con affascinanti nuovi ingressi, affronteranno difficili sfide, vivranno nuove avventure e battaglie, e ci condurranno verso la scoperta di un grande mistero. Come sono nate Roma e la civiltà occidentale? E chi sarà, alla fine, il nostro Romulus?".

Nils Hartmann, a campo delle produzioni originali per Sky Italia, ha aggiunto: "Sono trascorsi pochi mesi dal finale della prima stagione, eppure non vediamo davvero l'ora di tornare nel mondo arcaico e feroce di Romulus, per ampliarlo, con Matteo Rovere e la sua squadra e con Cattleya, e dare al pubblico di Sky un'avventura ancora più epica e grandiosa, che arriverà finalmente al cuore del mito fondativo della città di Roma e della leggenda di Romolo e Remo. Quest'anno abbiamo scelto di abbracciare una sfida in più, quella di realizzare una produzione Sky Original a minor impatto ambientale, grazie a un set che fra Roma e dintorni si sta attrezzando per ridurre al minimo e ove possibile azzerare le emissioni di gas serra. Un approccio che coinvolgerà davvero tutti i reparti e tutte le fasi della produzione e che fa di questa seconda stagione un prodotto se possibile ancora più ambizioso della prima".