Sky annuncia due nuovi canali per le Serie TV: Sky Serie e Sky Investigation

News Serie TV

Tra le serie tv in prima visione in arrivo, L'assistente di volo con Kaley Cuoco, I Luminari con Eva Green e The Equalizer con Queen Latifah.

Il 1° luglio, l'offerta di Sky diventerà ancora più ricca con l'aggiunta di quattro nuovi canali lineari, due dei quali faranno la gioia degli appassionati di serie tv. Inclusi nell'abbonamento a Sky e nel pass Entertainment di NOW, Sky Serie e Sky Investigation, insieme con Sky Documentaries e Sky Nature, proporranno 3,000 ore di programmazione al mese, centinaia di titoli ogni anno e almeno una prima visione ogni giorno tra produzioni originali, contenuti inediti e grandi classici, con alcuni tra i titoli più attesi della stagione e le serie che hanno fatto la storia della tv. Tutto in alta definizione, con contenuti fruibili anche on demand.

Sky Serie e Sky Investigation: I contenuti

Disponibile al canale 112, Sky Serie offrirà produzioni mainstream e un'ampia varietà di generi. Il canale si caratterizzerà per i grandi successi internazionali: dai drama alle saghe familiari, e ospiterà alcuni tra i nuovissimi titoli Sky Original come Ridatemi mia moglie, che segna il ritorno di Fabio De Luigi in tv, e A casa tutti bene: La serie, primo progetto seriale di Gabriele Muccino, solo per citarne alcuni. Approderanno in palinsesto novità in prima visione come l'apprezzatissimo thriller dai risvolti da dark comedy L'assistente di volo (The Flight Attendant nella versione originale) con protagonista Kaley Cuoco, la star di The Big Bang Theory, e anche l'avventurosa miniserie I Luminari: Il destino nelle stelle con Eva Green e Transplant, medical drama canadese con protagonista un giovane medico sfuggito alla guerra civile in Siria. Queste andranno a impreziosire un palinsesto e una library in cui spiccheranno anche cult assoluti come Sex and the City e titoli evergreen come ER.

Disponibile al canale 114, Sky Investigation sarà la casa del genere crime, con decine di titoli in grado di abbracciarne tutte le declinazioni: dal thriller al noir, dalle detective stories al poliziesco scientifico fino agli amatissimi procedural drama. Sul canale sarà possibile vedere i grandi titoli internazionali e tantissime novità a tema crime in prima visione. Una library mai così ricca che includerà, tra gli altri, i capisaldi del genere. Tra le novità del primo mese di programmazione, il poliziesco scientifico Coroner, con Serinda Swan (Graceland) nei panni di un medico legale che affianca la polizia di Toronto, Il Giustiziere, crime drama a tinte action con Éric Cantona, e il legal drama Avvocati di famiglia, con Victor Garber a capo di una famiglia piuttosto disfunzionale e di uno studio legale specializzato in diritto di famiglia. Fra i tanti titoli che arriveranno, anche il crime drama The Equalizer con Queen Latifah, remake dell'omonima serie degli anni '80 che aveva già ispirato il film con Denzel Washington.

Le dichiarazioni

"Il 1° luglio segna una data estremamente importante per Sky e per i suoi abbonati. Siamo orgogliosi di poter lanciare quattro nuovi canali a brand Sky che, aggiunti a Sky Uno, Sky Atlantic e Sky Arte, portano il nostro portfolio di intrattenimento a un livello di assoluta eccellenza", ha dichiarato la vice presidente esecutiva della programmazione di Sky Antonella d'Errico in un comunicato. "Con Sky Serie e Sky Investigation l'offerta di serie tv addirittura triplica portando agli abbonati oltre 100 nuovi titoli ogni anno e almeno una prima visione al giorno, tra produzioni originali Sky Studios, i più noti franchise internazionali e nuove serie dei migliori produttori al mondo, per un ventaglio di generi completo che si indirizza a un pubblico molto ampio".

"Si tratta di una trasformazione molto rilevante per Sky, sia per la grandissima quantità di contenuti sia per la qualità dell'offerta: i canali a brand Sky di intrattenimento, serie e documentari, più che raddoppiati, daranno accesso a migliaia di ore tra prime visioni e library. Una programmazione premium che sarà disponibile non solo in modalità lineare, inclusa per tutti nell'abbonamento, ma anche on demand, per garantire al nostro pubblico un'offerta di intrattenimento senza pari, con sempre più contenuti di alta qualità e una maggiore libertà di fruizione".