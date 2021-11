SKAM Italia, iniziate le riprese della stagione 5: La prima foto dal set

News Serie TV

Il teen drama con Federico Cesari e Ludovico Tersigni tornerà su Netflix nel 2022.

Piccolo aggiornamento per i numerosi e comprensibilmente smaniosi fan di SKAM Italia: Netflix ha annunciato che le riprese della quinta stagione dell'acclamata serie italiana creata da Ludovico Bessegato basandosi su un format norvegese sono finalmente cominciate. Per l'occasione, il servizio di video in streaming ha diffuso la prima foto dal set, che sebbene riveli ben poco è pur sempre meglio di niente.

SKAM Italia: La stagione 5 e le nuove aggiunte al cast

Considerato dalla critica italiana e internazionale uno dei migliori adattamenti per il linguaggio utilizzato e per l'approccio ai temi trattati, SKAM Italia tornerà con una nuova storia degli amati studenti romani, raccontati ancora una volta fuori dagli stereotipi dell'adolescenza, nel 2022. La regia è affidata a Tiziano Russo, che raccoglie il testimone da Bessegato, autore dei nuovi episodi con Alice Urciuolo.

Al già consolidato e amatissimo cast della serie - Beatrice Bruschi (interprete di Sana), Francesco Centorame (Elia), Federico Cesari (Martino), Giancarlo Commare (Edoardo), Rocco Fasano (Niccolò), Ibrahim Keshk (Rami), Martina Lelio (Federica), Ludovica Martino (Eva), Mehdi Meskar (Malik), Greta Ragusa (Silvia), Ludovico Tersigni (Giovanni), Pietro Turano (FIlippo) e Nicholas Zerbini (Luchino) - si aggiungono due nuovi volti: Lea Gavino, nei panni di Viola, e Nicole Rossi, interprete di Asia.