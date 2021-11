Simon Helberg riprende il ruolo di Howard in Young Sheldon: Una clip in anteprima

News Serie TV

L'attore si è riunito con l'ex co-star di The Big Bang Theory Jim Parsons.

Il futuro si riunirà nel passato in Young Sheldon. La rete americana CBS ha annunciato che il prossimo episodio della sitcom prequel di The Big Bang Theory ospiterà Simon Helberg, l'attore che per dodici stagioni ha vestito gli aderenti panni dell'ingegnere aerospaziale Howard Wolowitz. Come Jim Parsons sta facendo da cinque stagioni a questa parte col suo Sheldon Cooper, Helberg non apparirà nello schermo ma farà rivivere Howard attraverso la sua voce adulta.

Simon Helberg in Young Sheldon: Ecco cosa succede

La vera notizia è che, per l'occasione, l'attore ha potuto riunirsi con l'ex co-star due anni e mezzo dopo la conclusione di The Big Bang Theory. Nell'episodio del 18 novembre, intitolato An Introduction to Engineering and a Glob of Hair Gel, Howard aiuterà (e litigherà con) Sheldon in una storia che rivelerà le origini del rapporto complicato di quest'ultimo con l'ingegneria. La stessa mezz'ora introdurrà il veterano di Fringe Lance Reddick nei panni del primo insegnante di ingegneria di Sheldon, il professor Boucher. E poiché attendere una settimana potrebbe essere estenuante per i fan, CBS ne ha diffuso un'anteprima.

"Ci piace poter esplorare le origini di Sheldon Cooper ogni settimana in Young Sheldon. Ma è ancora più divertente quando riusciamo a incorporare qualche Easter Eggs di The Big Bang Theory nelle trame", ha detto il co-ideatore Steven Molaro in un comunicato rilasciato poche ore prima di un altro episodio nel quale lo Sheldon adulto ha rivelato il motivo per il quale si è sempre riferito al sesso con la parola "coito". Molaro ha aggiunto: "Lavorare di nuovo con Simon per aiutare a spiegare il lungo odio di Sheldon per l'ingegneria è stato un sogno diventato realtà. Jim e Simon - anche nelle voci fuori campo su Zoom - non hanno perso un colpo nelle loro battute nei panni di Sheldon Cooper e Howard Wolowitz. Inoltre, questo episodio vedrà il ritorno di Reba McEntire e l'introduzione di Lance Reddick come il primo professore di ingegneria di Sheldon. È senz'altro uno dei nostri migliori episodi".

I precedenti

Helberg è la terza star di The Big Bang Theory a unirsi a Parsons in Young Sheldon. Durante la terza stagione, Kaley Cuoco (Penny) ha fatto un cammeo vocale non accreditato in un incubo di Sheldon. Poi, nell'episodio d'apertura della stagione successiva, Mayim Bialik è tornata a interpretare vocalmente Amy, aiutando Sheldon a rivelare che il loro primo figlio si sarebbe chiamato Leonard.