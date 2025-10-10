Shrinking, Michael J. Fox sulla stagione 3: "Ho chiesto: fate una serie sul Parkinson e non mi chiamate?"

News Serie TV

Chiacchierando con People, Michael J. Fox con la sua consueta autoironia ha spiegato cosa lo abbia spinto a proporsi per la terza stagione di Shrinking: la sua stessa malattia. Ed è stato liberatorio. Lo vedremo recitare con Harrison Ford.

A luglio si sono concluse le riprese della terza stagione di Shrinking con Jason Segel e Harrison Ford per Apple TV+ e come sappiamo questa volta c'è una partecipazione molto speciale: Michael J. Fox, che è tornato sul set a cinque anni dal (presunto) ritiro, appositamente per interpretare una persona afflitta da Parkinson, malattia di cui soffre nella serie il personaggio di Ford. Chiacchierando con People, Michael ha spiegato di essere stato lui a proporsi, per una questione di principio... e perché sente di avere ancora qualcosa da dare, nel suo lavoro di attore. Il suo nuovo libro "Future Boy" è in uscita e come sempre, nonostante le sue difficoltà fisiche, l'ironia non gli manca. Leggi anche Ritorno al Futuro: Michael J. Fox ha finalmente incontrato Eric Stoltz, 40 anni dopo avergli 'soffiato' Marty McFly

Michael J. Fox in Shrinking: "Non faccio altro che ritirarmi"

"Mi ritiro sempre", scherza Michael J. Fox con l'intervistatore che gli domanda come mai sia tornato sul set, ospite della terza stagione di Shrinking: meglio non dare troppo credito alle sue dichiarazioni di resa, perché Michael - lo sappiamo - non si arrende da quando aveva appena trent'anni e scoprì di avere il morbo di Parkinson. Abbiamo ancora negli occhi la sua leggerezza nel documentario Still - La storia di Michael J. Fox (che vi consigliamo di guardare), ma ora Fox a 64 anni torna proprio come attore, per amicizia con Bill Lawrence, coautore di Shrinking ma anche creatore della sua Spin City (1996-2002). Torna però soprattutto per una questione di principio. Racconta: "Gli ho detto: 'Ma come, fai una serie sul Parkinson e non mi chiami?' E lui: 'Ah, ti interessa?' E io: 'Mi piacerebbe farla'. Così lui ha detto: 'Fammici pensare, vediamo cosa posso fare.' " Girare, come ammette, non è stato semplice, ma per lo meno ogni problema andava ad arricchire la verità del ruolo: "Per la prima volta, arrivato sul set, non dovevo preoccuparmi di essere troppo stanco, di tossire o di tutto il resto. Facevo la scena e basta. È stato molto bello, perché nei momenti in cui pensavo 'Questa non ce la faccio a farla', mi dicevo: 'Beh, mostrerò nella scena come non riesco a farla'. Ed è andata." Ford è rimasto colpito, tanto da aver dichiarato di Fox: "Devi riconoscere che è incredibile avere la sua grazia... è un esempio per tutti noi, con o senza il Parkinson".

Per il resto, Michael ha appena completato il libro "Future Boy", in cui racconta altri dietro le quinte di Ritorno al Futuro, intervistando alcuni degli interpreti, e lotta quotidianamente: "Quando mi sveglio al mattino capisco come andrà la giornata, cerco di adattarmi. Le sfide fisiche non finiscono mai, e le affronto. Vado in giro parecchio in sedia a rotelle, c'è voluto un po' per abituarmi. Prendi il buono che c'è e lo stringi forte."



