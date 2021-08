Shining Vale: Le prime foto della horror comedy con Courteney Cox

News Serie TV

La serie, presentata in occasione del TCA press tour estivo, arriverà in streaming su Starzplay nel 2022.

Courteney Cox, l'indimenticata Monica di Friends, torna in tv nei panni di una scrittrice in crisi e con una famiglia disfunzionale in Shining Vale, singolare horror comedy attesa in Italia nel 2022 su Starzplay, la piattaforma di video in streaming premium internazionale di Starz (disponibile su Rakuten TV, Apple TV e come canale di Prime Video e Infinity+). In occasione del TCA press tour estivo, il servizio ha diffuso le prime foto della serie tv creata da Jeff Astrof e Sharon Horgan.

La trama di Shining Vale

La serie di 8 episodi ruota attorno a una famiglia con non pochi problemi che si trasferisce dalla grande città a una casa in cui sono successi in passato fatti terribili. Nessuno sembra accorgersene tranne Patricia 'Pat' Phelps (Cox), convinta di essere depressa o posseduta. Lei è un'ex ragazza ribelle, diventata famosa per aver scritto un romanzo sull'emancipazione femminile intriso di droga e alcol (e per questo nota anche come lady porn). Diciassette anni dopo, Pat è sobria e totalmente insoddisfatta. Non ha ancora scritto il suo secondo romanzo, non riesce a ricordare l'ultima volta che ha fatto sesso con suo marito (Greg Kinnear, I Kennedy), e i figli adolescenti sono nella fase in cui detestano i genitori. Moglie fedele fino al suo unico errore, una relazione torbida con un giovane tuttofare, in un ultimo disperato tentativo di salvare il matrimonio, fa trasferire la famiglia dal delirio della città a una grande e vecchia casa in periferia che ha un passato lugubre. Ognuno ha i propri demoni, ma per Pat potrebbero essere reali.

Courteney Cox alle prese con un personaggio diverso dal solito

"Questo personaggio è ricco e profondo e posso esprimermi come non avevo mai fatto prima, ed essere cruda e vulnerabile", ha detto Cox ai giornalisti. “Penso di aver lavorato più duramente su questo che su qualsiasi altra cosa, e voglio continuare a farlo perché ne sono ossessionata. Penso che sia semplicemente unico sotto ogni aspetto". Sebbene la serie si presenti come una horror comedy, i creatori hanno voluto precisare che le risate e la paura rimangono sempre elementi ben distinti nella trama. “Non volevamo che l'orrore facesse ridere. Quando l'orrore entra in gioco, volevamo che fosse davvero spaventoso", ha spiegato Horgan. "È una cosa davvero odiosa dire che abbiamo creato un nuovo genere, ma in realtà l'abbiamo fatto e abbiamo portato a casa il risultato".

Il resto del cast

Greg Kinnear interpreta il marito sempre ottimista marito di Pat, Terry Phelps, la cui pazienza e autocontrollo saranno messi a dura prova; Mira Sorvino (premio Oscar per La dea dell'amore) interpreta Rosemary, l'alter ego di Pat, dalla doppia personalità, la sua musa o un demone che cerca di possederla; Merrin Dungey (Big Little Lies) è Kam, editore e vecchia amica di Pat; Gus Birney (Dickinson) e Dylan Gage (PEN15) recitano nei panni dei figli adolescenti di Pat e Terry, Gaynor e Jake. A Judith Light (Transparent), infine, è stato affidato un ruolo da guest star: sarà la padre di Pat che vive di aria e litio dopo aver combattuto a lungo sia i suoi problemi mentali sia sua figlia.