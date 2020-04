Shining: J.J. Abrams porta in tv lo spin-off Overlook

News Serie TV

La serie tv horror ordinata dal nuovo servizio di video in streaming HBO Max.

Le porte dell'Overlook Hotel stanno per riaprirsi. Il servizio di video in streaming prossimo al debutto HBO Max ha ordinato la produzione di una prima stagione di Overlook, serie horror basata sul famosissimo romanzo di Stephen King Shining, del quale sarà di fatto lo spin-off. A rendere il progetto ancora più interessante, il coinvolgimento di J.J. Abrams come produttore esecutivo.

Overlook riporta Abrams nello spaventoso universo creato da King dopo la fortunata esperienza di Castle Rock, il cui co-ideatore Dustin Thomason e co-produttore esecutivo Scott Brown sarebbero stati designati come possibili sceneggiatori. Stando alle prime informazioni disponibili, la serie - una delle tre di Abrams ordinate nelle ultime ore da HBO Max - porterà sul piccolo schermo alcuni dei personaggi iconici dell'opera di King, "per esplorare le storie terrificanti e mai raccontate dell'hotel infestato più famoso della narrativa americana".

"Che inizio straordinario per la nostra collaborazione con il team follemente fantasioso della Bad Robot guidato da J.J. e Katie [McGrath]", ha commentato il capo dei contenuti di HBO Max Kevin Reilly in un comunicato. "Cosa potrebbe esserci di meglio di un'idea originale di J.J. e del fatto che Warner Bros. abbia dato loro la libertà di esplorare le iconiche proprietà di Stephen King e della DC per offrire una programmazione di tendenza su HBO Max".